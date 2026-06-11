中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥後　長達7年無惡化

中大醫學院與全球多間癌症中心共同領導一項長達7年的大型國際研究，結果顯示未接受過治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌（NSCLC）患者，在使用第三代標靶藥Lorlatinib作一線治療後，超過一半患者7年間病情沒有惡化。這意味著隨著醫學的不斷進步，將因某些基因異常而引起的晚期肺癌轉化為「慢性病」、讓患者得以「與病共存」的願景，正一步步成為現實。



中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授、中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄醫生公布研究結果。（中大醫學院圖片）

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦剛在2026年美國臨床腫瘤學會年會（2026 ASCO Annual Meeting） 上發表全球大型三期臨床研究CROWN的七年研究報告，成果並同時刊登於國際權威醫學期刊《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）。（中大醫學院圖片）

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授剛在2026年美國臨床腫瘤學會年會（2026 ASCO Annual Meeting）上發表此項發現，此成果是迄今為止所有針對晚期實體腫瘤的標靶治療中，報告過的最長無惡化存活期，研究成果同時刊登於國際權威醫學期刊《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）。

肺癌轉移至腦部十分常見 ALK陽性患者機率逾30%

肺癌是全球最多人罹患的癌症，每年約180萬人死於此病。在本港更是頭號癌症殺手，每年有逾6,000宗新症，患者中近8成為非小細胞肺癌患者，其中約4%屬ALK陽性個案。肺癌轉移至腦部十分常見，當中帶有ALK或EGFR基因變異的非小細胞肺癌患者的風險最高，超過30%會出現腦轉移。傳統放射治療在控制腦轉移和長期存活方面效果有限。

此項研究在全球多個中心進行，共有296名從未接受過治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者參與，隨機分為兩組：149人接受第三代標靶藥Lorlatinib，另147人接受第一代標靶藥Crizotinib。

經長達7年的追蹤研究結果顯示，使用Lorlatinib作為一線治療的患者，超過一半患者在用藥7年後，病情依然穩定，沒有惡化。相比之下，傳統一線藥物Crizotinib組的中位無惡化存活期僅為9.1個月，兩者相差9倍。

領導是項研究的莫樹錦教授表示，今次長達七年的追蹤研究結果前所未有，讓醫學界看到了一個可能性，就是可以將這種曾經極度危險的晚期肺癌轉變為一種可控、可長期共存的「慢性病」，為全球肺癌患者帶來巨大的希望。（中大醫學院圖片）

92%用藥30個月後7年無顱內惡化

此外，Lorlatinib組較對照組的病情惡化或死亡風險，大幅降低超過80%。如果患者在接受Lorlatinib治療的首24個月內病情沒有惡化，他們到第7年仍保持無惡化的機率高達79%。

腦轉移是ALK陽性肺癌患者最常面臨的威脅之一。整體而言，以Lorlatinib治療超過30個月的患者，沒有出現新的腦部惡化病例，7年無顱內惡化機率高達92%，是對照組的6倍。而初始已有腦轉移的患者，其7年無顱內惡化的機率則為83%。Lorlatinib更成功令96%原本沒有腦轉移的患者，在7年內沒有出現腦轉移，幾乎完全預防了新發腦轉移。

患者吳先生表示，在2022年58歲時確診晚期ALK陽性非小細胞肺癌，服用了逾3年Lorlatinib，他已經「當自己無病」。（中大醫學院圖片）

莫樹錦：晚期肺癌有望轉變成「慢性病」

研究結果同時顯示，患者長期服用Lorlatinib沒有出現新的或更嚴重的副作用。常見不良反應主要為高膽固醇、高三酸甘油脂、體重增加及認知功能受損，這些情況可通過調整藥物劑量處理。即使因副作用適當降低用藥劑量，也不影響療效。

領導是項研究的莫樹錦表示，今次長達7年的追蹤研究結果是前所未有。Lorlatinib展現出持久的療效，不僅顯著延長了患者的生命，更通過卓越的顱內保護作用和藥物安全性，提升了患者的生活質素。這讓醫學界看到了一個可能性，就是可以將這種曾經極度危險的晚期肺癌轉變為一種可控、可長期共存的「慢性病」，為全球肺癌患者帶來巨大的希望。