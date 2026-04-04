來稿｜肺癌標靶藥物資助門檻的「惡化悖論」：病入膏肓才可獲救？

來稿作者：陳偉傑



目前，肺癌在香港癌症發病率和死亡率方面都是位居第一的「頭號殺手」，每年有6千多宗新症，死亡個案達到約3,900宗，每四個死於癌症的病人裡，就有一人是肺癌。在各類肺癌中，七至八成是非小細胞肺癌。間變性淋巴瘤激酶（簡稱ALK）是亞洲地區第二最常見的基因變異，在非小細胞肺癌患者中約佔3%到5%。當下，雖然關愛基金醫療援助項目已將第三代標靶藥物納入資助，但項目指明只是限於「已出現腦轉移」或「二線以上治療」的患者才能受惠。這種情況相當不理想，對於肺癌病人來說，難道為了獲得資助來購買昂貴的藥物，要希望自己病情惡化才行？



筆者認識一名60多歲、自2021年確診ALK肺癌的女病友。她退休前任職文職，現在只是靠長者生活津貼維生，住在劏房，根本無法支付每月三萬多元的藥費，她的情況充分揭示了基層病友面對「有藥沒錢食」的無助和無奈。

這位病友因無法負擔昂貴的藥費，而一度猶豫拖延治療，直至知道第二代標靶藥物可以申請關愛基金資助才敢開展療程。但是，其後她又出現抗藥性，病情在2024年惡化並擴散至腦部，她需要轉用第三代標靶藥物，但卻因制度的規限而不符合政府的資助資格。

新的藥物確實更有效，從最新的臨床試驗可見，第三代ALK標靶藥物明顯效用更佳，患者的五年無惡化存活期率高達60%，與第一代藥物的8%相比，明顯好很多。更重要的是，接受第三代藥物治療時，大多數病友的精神狀態、身體活動能力和日常生活功能都能維持穩定或甚至改善，讓他們獲得更好的生活質素。

目前，這種先進的ALK肺癌治療自2022年起已經在蘇格蘭、澳洲和新加坡等地獲得資助，就算中國內地也在2023年有了資助。這反映的是，醫院管理局藥物名冊在納入安全網的速度上，未能跟上藥物研發的步伐。

有專業藥劑師指出，關愛基金的申請條件和門檻只是針對第一或第二線藥物失效後或出現腦轉移的病友，不少肺癌病友到那時可能已經出現腦轉移症狀，白白錯失最佳治療時期。香港有更好、更顯然有效的藥物，卻未能第一時間讓有需要的病友用上，實在不理想。

作者陳偉傑是「同路人同盟」主席。



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