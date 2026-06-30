青龍大橋｜路政署簽訂設計及建造顧問合約　研引入大橋旅遊概念

路政署今日（ 30日）與奧雅納——莫特麥克唐納顧問聯營公司簽署青龍大橋設計及建造顧問合約，為大橋建造工程展開準備工作。青龍大橋將會是全港首座雙程四線的跨海大橋，主跨度長約1.3公里，跨越下棚航道，連接青龍頭交匯處和北大嶼山交匯處；亦會研究在項目引入「大橋旅遊」概念，例如開放橋面或橋底、設置觀光設施，相信可成為香港新地標及吸引遊客參觀「打卡」熱點。



路政署6月30日簽署青龍大橋設計及建造顧問合約。路政署署長邱國鼎（前排中）及路政署主要工程管理處處長伍偉康（前排左四）與顧問聯營代表在合約簽署儀式上合照。（政府新聞處圖片）

路政署6月30日簽署青龍大橋設計及建造顧問合約。路政署署長邱國鼎（中）早前聽取專家研究團隊匯報青龍大橋風洞模型試驗結果。（政府新聞處圖片）

路政署表示，顧問聯營組成的專業團隊亦包括中鐵大橋勘測設計院集團有限公司、中國工程院院士，以及其他不同範疇的專家。

署方表示，為配合北部都會區（包括新界西北的洪水橋／厦村新發展區和元朗南新發展區）發展所帶來的南北向交通需求，加強北部都會區與維港都會區的連繫，路政署正積極推展十一號幹線項目，並按照「全盤規劃，分段推展」的方針，率先展開十一號幹線南端的青龍大橋工程項目的設計及建造顧問合約。

青龍大橋將連接青龍頭及北大嶼山。（路政署社交平台圖片）

路政署相信青龍大橋日後可成為香港新地標及旅遊「打卡」熱點。（路政署社交平台青龍大橋模擬圖圖片）

擬建的青龍大橋模擬圖（路政署網頁圖片）

發言人表示，十一號幹線南端的青龍大橋可分流屯門公路（深井段）及汀九橋的車流，有效紓緩交通壓力，並提升整體路網的韌性與應變能力。青龍大橋外觀設計獨特，因應機場高度限制，採用「高低塔」及「主跨不對稱」的懸索橋樑方案，以融合附近環境；其中「H」字型塔身和橋塔的「K」字型橫架，兩者形成象徵「HK - Hong Kong」香港的標誌性設計。

發言人續說，亦會研究在項目引入「大橋旅遊」概念，例如開放橋面或橋底、設置觀光設施，相信可成為香港新地標及吸引遊客參觀「打卡」熱點。「我們會全力推展各項重要準備工作，目標是讓工程項目盡快具備技術條件為建造合約進行招標。」