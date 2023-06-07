11號幹線提早三年擬2033通車　青龍大橋將成首條雙程4線跨海大橋

政府於多年前計劃興建新幹道，連接新界西北及大嶼山。2021年9月，政府就十一號幹線展開勘查研究，包括藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道等三段隧道，以及青龍大橋等，當時目標不遲於2036年通車。

根據路政署向區議會提交的文件，在精簡法定和行政程序之下，十一號幹線最新的通車目標為2033年或之前，即提早三年啟用，與青衣至大嶼山連接路看齊同年通車，屆時新界西北居民可以經新建的青龍大橋，直接駛往青嶼連接路的跨海大橋前往青衣。至於屯門繞道，同樣有望於2033年通車；惟原本用作疏導屯門區內交通的皇珠路連接路，則由於預計成效不明顯，而且工程複雜，將會作罷。

另外，十一號幹線中的青龍大橋，原擬為雙程三線的跨海大橋，不過根據今次的文件，最新方案改為雙程四線，將為全港首座南北行雙程四線、合共八條線的跨海大橋。



早於2000年，政府便計劃興建幹道，連接元朗及北大嶼山，當時稱為「十號幹線—北大嶼山至元朗公路工程計劃」，包括小欖連接路及掃管笏連接路，惟由於收到不少反對聲音，最終作罷。到2017年，政府再展開十一號幹線的可行性研究；並於2021年9月，展開勘查研究，再透露初步設計。

路政署近日向屯區會提交文件，交代十一號幹線的最新進展，整條幹道包括一組由藍地途經掃管笏、大欖涌至北大嶼山的主要幹道；四個大型交匯處（包括藍地石礦場交匯處、掃管笏交匯處、青龍頭交匯處及北大嶼山交匯處）、三段隧道（包括藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道）、兩段露天路段（包括掃管笏─小欖露天路段及大欖涌河高架路）及一條青龍大橋組成。

十一號幹線、屯門繞門、青嶼連接路擬同步於2033年啟用。（區議會文件）

與當局之前公布的內容相比，今次交代了更多詳情，亦有修改若干部份，當中提到，全長約3公里的掃管笏連接路，當中有2公里會以隧道形式穿越大欖郊野公園。文件指，工程會盡量遠離郊野公園及現有村落。

青龍大橋接青龍頭至北大嶼公路 將增加一線

另外，橫跨大海、連接青龍頭至北大嶼公路的的青龍大橋，原擬為雙程三線的跨海大橋。不過根據最新方案，全長約1.3公里的青龍大橋，將改為全港首座南北行雙程四線（合共八線）的跨海大橋。至於與擬建的青龍頭交匯處，及青龍大橋相連的大欖涌隧道，全長約1.7公里，同樣將會是全港第一條雙管雙程四線的穿山隧道。

青龍大橋（區議會文件）

精簡程序有望提早三年通車 屯公交通將明顯改善

整個項目最初預計不遲於2036年通車，不過政府預計在精簡法定和行政程序後，最新目標是於2033年或之前啟用。政府預計，整組幹道落成後，使用十一號幹線由新界西北出市區，在早上繁忙時間的行車時間，預料比使用屯門公路最多節省大約25分鐘。另外，十一號幹線連同青嶼連接路，可成為往返新界西北及市區的另一選擇，疏導向市區出行的交通，有助改善屯門公路、大欖隧道和汀九橋的擠塞，當局更指屯門公路的交通情況「將有明顯改善」。

十一號幹線的隧道（區議會文件）

十一號幹線的其中一端，位於屯門藍地，該處亦正規劃屯門繞道。另一份區議會文件透露，該工程同樣由原本目標2036年通車，提前至2033年，工程包括一條長約10公里的雙線雙程分隔道路，主要以隧道形式連接屯門第40區（即望后石），毗連屯門至赤鱲角隧道，和擬議的藍地石礦場交匯處。

皇珠路連接路工程作罷

另外，屯赤隧道通車後，加劇了毗連道路，如皇珠路等的擠塞情況，政府曾建議擴闊屯門公路（市中心段）南行線，至皇珠路西行線連接路的部份路段。不過文件透露，由於對改善區內交通情況的效果不明顯，又因為工程較為複雜，料延至2032年中才完成，只較屯門繞路早約一年啟用，因此不會推展該工程，集中資源推展龍富路連接路和海榮路連接路擴建工程。