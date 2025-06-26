青龍大橋｜爭取2033年前通車　路政署料「HK」塔身橫架成新打卡點

港府正積極推展北部都會區建設，當中由藍地至北大嶼山主線長約12公里的十一號幹線屬策略性主幹道，路政署指，為連繫北部都會區與維港都會區，將優先推展十一號幹線項目青龍大橋段，期望青龍大橋於明年具備技術條件招標及於2027年向立法會申請撥款，以同步進行詳細設計及建造工程，爭取2033年或之前開通。



青龍大橋全長約1.3公里，為全港首條雙程四線行車大橋，連接青龍頭和北大嶼山。路政署指，其獨特的外觀設計融合附近環境，其中「H」字型塔身代表「Hong」，橋塔的「K」字型橫架則代表「Kong」，兩者形成象徵「Hong Kong」香港的具視覺標誌性設計，相信日後可成為香港新地標及旅遊「打卡」熱點。



路政署相信青龍大橋日後可成為香港新地標及旅遊「打卡」熱點。（路政署社交平台青龍大橋模擬圖圖片）

十一號幹線屬策略性主幹道，由藍地至北大嶼山的主線長約12公里，途經掃管笏、大欖涌及青龍頭，並將連接青嶼幹線及籌劃中的青衣至大嶼山連接路至青衣及市區，經三號幹線連繫中環核心商業區。

路政署最新指，現時項目的勘查研究工作已大致完成，包括已獲取環境許可證及完成法定刊憲程序並獲授權進行，當中青龍大橋的設計和建造將按最新發展情況率先展開，為連接北部都會區與維港都會區鋪路，同時分流屯門公路（深井段）及汀九橋的車輛，紓緩交通擠塞。

擬建的青龍大橋模擬圖（路政署網頁圖片）

全長約1.3公里 將成全港首條雙程四線行車大橋

青龍大橋全長約1.3公里，為全港首條雙程四線行車大橋，連接青龍頭和北大嶼山。路政署指，其獨特的外觀設計融合附近環境，其中「H」字型塔身代表「Hong」，橋塔的「K」字型橫架則代表「Kong」，兩者形成象徵「Hong Kong」香港的具視覺標誌性設計，相信日後可成為香港新地標及旅遊「打卡」熱點。

兩座橋塔高低不一、主跨不對稱

路政署指，由於大橋位處繁忙的馬灣航道、下棚航道與汲水門航道交界，橋身必須提供至少57米（即約20層樓）的淨空高度，以確保海運交通暢通無阻，考慮到附近赤鱲角香港國際機場對航機升降的管制要求，位於北大嶼山一端的橋塔高度須低於青龍頭一端的橋塔約55米，形成現時兩座橋塔高低不一、主跨不對稱的初步設計方案，令青龍大橋成為別具特色的地標。