潘焯鴻涉誹謗未即刪片罰囚21天 潘上訴稱最終有刪 改罰25萬元
撰文：朱棨新
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中科監察主席潘焯鴻被指於2024年，在他的Facebook專頁及YouTube頻道，發表言論誹謗網台D100主持「潘小文」。該網台主持民事控告潘焯鴻誹謗她，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未有依禁令移除有關言論。潘焯鴻承認民事藐視法庭，被判監21日。他就判刑提出上訴，案件今(11日)在上訴庭處理。潘焯鴻指他在收到法庭命令後，最終也有移除相關言論，認為原審的判刑屬明顯過重。上訴庭法官裁定潘焯鴻上訴得直，改判罰款25萬元，准他於7月23日前繳交罰款。
潘焯鴻在庭外指，感謝上訴庭，又稱：「正義得到彰顯。」原告潘麒智則謂：「罰佢25萬，都希望佢唔好再口沒遮攔。」
潘焯鴻在藐視法庭已需付訟費40萬
原告為網名「潘小文」的潘麒智，被告則是潘焯鴻，潘焯鴻涉在其Facebook專頁的帖文及5段YouTube片段，發表誹謗言論。潘焯鴻承認民事藐視法庭後，原審法官余啟肇於2024年判他監禁21天，潘焯鴻隨即表示提出上訴，准暫緩執行監禁令。原審法官另判潘焯鴻需支付40萬元訟費。
大律師指判罰款已足夠懲罰愚蠢行為
代表潘焯鴻的大律師今陳詞指，潘焯鴻在收到法庭命令後，最終也有移除相關言論，判他入獄21天，屬明顯過重，強調判囚應該屬判刑中最後的選項，認為判罰款已足夠懲罰他的愚蠢行為。
潘麒智認為判罰款不足夠
代表潘麒智的大律師回應指，本案有加刑因素，又指每段涉案影片均有逾4萬人次觀看。潘麒智認為判囚21天非明顯過重，並指判處罰款並不足夠。
案件編號：CACV563/2024
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