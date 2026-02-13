潘焯鴻清還69.7萬　法庭撤銷債權人的破產呈請

中科監察主席潘焯鴻去年遭大埔區區議員梅政雄申請破產，案牛今（13日）在高等法院再訊，呈請人庭上透露潘已清還涉款69.7萬元，特委法官王鳴峰遂撤銷破產呈請。



潘焯鴻早前被大埔區區議員梅政雄申請破產，因潘已還款，法官撤銷相關呈請。（張浩維攝）

法官早前限潘須於本月12日還款

案件早前聆訊時，代表呈請人梅政雄的大律師指潘尚欠69萬元，而潘回應指對涉案金頟有爭議，又指呈請人早前已收到還款40萬元。而法官著潘於本月12日（周四）下午5時前，清還約69萬元，法庭便會撤銷破產呈請。若潘未有在限期前還款，法庭很大機會頒令他破產。法官又指，若潘認為該金額較實際金額多，可以日後再興訟。

呈請人指潘已透過支票付款

潘焯鴻今未有到庭，呈請人庭上指，潘已透過支票支付涉款69.7萬元。法官遂撤銷呈請，並頒令潘支付破産管理署訟費5300元。

此外，法官指示呈請人和潘就他們之間的訟費，存入文件，並將日後再處理。據悉，呈請人追討逾50萬元訟費。

案件編號：HCB 1408/2025