潘焯鴻指審裁官是垃圾　判囚一個月　官下午准潘5萬保釋

中科監察主席潘焯鴻涉取得勞資審裁處案件聆訊的謄本後，違反承諾，在Facebook帖文中披露部份謄本的內容。此外，潘亦涉在YouTube片段中，指勞資審裁處的審裁官為「垃圾」。潘早前承認兩項藐視法庭，法官歐陽桂如今（2日）在高等法院判潘監禁1個月。



潘的律師在判刑後表示會申請上訴，要求暫緩執行刑罰，惟法官指律師未準備好提出申請，潘即時收押入獄，並需向律政司繳付26.2萬元訟費。



法庭於下午四時許重開，並在潘焯鴻缺席下處理其暫緩執行刑罰的申請。庭上透露，潘已被押至荔枝角收押所。法官聽取陳詞後，批准申請潘以5萬元保釋。



原告為律政司，被告為潘焯鴻。

潘焯鴻被指曾稱勞審署裁審裁官是垃圾，被裁定藐視法庭罪成，被判即時入獄1個月。(朱棨新攝)

近年言論出位的潘焯鴻官非不絕。（資料圖片）

潘焯鴻早前亦曾被追債數十萬元，債權人曾申請要潘破產，潘最後有付欠款69萬，獲撤破產申請。

潘曾在FB披露法庭資料兼指審裁官是垃圾

事件源於一宗勞資審裁處的案件，潘焯鴻取得聆訊的謄本，並承諾該文件只作訴訟之用。惟他涉於2024年3月，在兩個Facebook帖文中披露部份謄本的內容，涉民事藐視法庭。此外，他亦涉在YouTube的片段中，指勞審的審裁官是「垃圾」，涉刑事藐視法庭。

就勞審案申請上訴而獲聆訊謄本

判辭透露，潘焯鴻名下公司諾翹生物化學，被指拖欠資深傳媒人潘麒智的薪金等，勞資審裁處審裁官於2022年底裁定潘麒智勝訴，該公司申請上訴許可，而潘亦代表公司取得勞審處案件聆訊時的謄本。該公司被清盤後，其臨時清盤人撤銷申請上訴許可。

潘過往已曾干犯藐視法庭

法官判刑時指，潘焯鴻以往曾因違反禁制令，干犯藐視法庭，該次事件早於他是次發布涉案帖文和YouTube片段。此外，潘早前已在Facebook和YouTube頻道，向法庭和司法人員作出道歉，並表示對涉案不當言行感到後悔。法官認為，此屬有力求情因素。

認為潘是故意犯案

惟法官同時指，雖然潘對勞審處案件的結果感到不滿，但認為他干犯藐視法庭屬故意。法官指，潘是在勞審處案件的裁定後，並等候上訴許可期間，發布涉案帖文和影片。他當時意圖令他人影響上訴許可或上訴的結果，此舉無疑是要干預司法公正。

公司清盤令潘情緒受影響

此外，法官接納勞審處案件的裁決和潘的公司清盤，令潘的精緒受影響，但認為潘非一時衝動行事。勞審處於2022年12月29日作出裁決，潘在2024年3月13至19日才發布涉案帖文和影片，認為潘是刻意為之，以表達他對個別司法人員的不滿。涉案帖文和影片在至少5個月時間內，開放予公眾，其後才被移除或轉為「私人」影片。

斥潘濫用其平台處理公司及員工的案件

法官續指，潘是公眾人物，其Facebook和YouTube頻道有不少「追蹤者」。潘卻濫用其平台處理涉及其公司和前員工的案件。法官認為案情嚴重，需懲處涉案言行，作出阻嚇。就每項藐視法庭，各判囚1個月，同期執行，又指沒有理據判處緩刑，因此判處潘監禁1個月。

律師指潘欲申請上訴

潘的代表大律師在判刑後，申請暫緩執判刑，以等候上訴。其代表大律師指是次刑期短，日後上訴時，潘或已服畢刑事。惟法官指，潘一方尙未準備好提出申請，其代表大律師回應指會盡快處理。

案件編號：HCMP 2386/2024