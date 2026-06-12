退休漢遭5歲童掟玩具　摑男童一巴　認襲擊罪判社服令40小時

六旬退休漢在元朗私人屋苑Grand Yoho搭𨋢時，疑不耐煩同𨋢一名5歲男童不斷罵同行印傭，他呼喝男童後遭男童掟玩具，六旬漢即掌摑男童。六旬漢今（12日）在屯門裁判法院判刑。署理主任裁判官鄧少雄考慮到事主年僅5歲及案情後，判被告履行40小時社會服務令。



被告駱錦明（61歲，退休人士）承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2026年1月8日，在元朗朗日路9號Grand Yoho東翼66號電梯內襲擊男童X，因而對X造成身體傷害。

被告駱錦明摑男童，被判社會服務令40小時。(陳曉欣攝)

求情稱已上了寶貴的一課

辯方早前呈遞前立法會議員馬逢國、元朗區議員施駿興及程振明、被告前上司撰寫的求情信，他們均請法庭判處非監禁式刑罰。被告的律師王威信求情指，感化和社會服務令報告大致正面，被告上了寶貴一課，他承諾不會重犯，會控制自己。感化官認為被告毋須接受密集式的輔導，不建議感化令。

男童不斷責罵印傭被告覺煩曾呼喝

案情指，當日中午12時許男童隨印傭回家，與被告同𨋢。期間男童不斷責罵印傭，被告不勝其煩呼喝男童，男童因此向被告掟玩具，被告隨即摑男童一巴。印傭報警處理，男童送院驗傷，左臉有觸痛和擦傷。被告被捕後起初否認犯案，後表示感到歉疚。

案件編號：TMCC 691/2026