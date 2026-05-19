銀行高層涉紅山半島襲妻　事主無傷勢兼非無原因誣告　裁被告罪脫

銀行高層涉在紅山半島住宅襲妻案，被告妻聲稱被告當時失業，容易發怒，她有天要理髮叫被告看管孩子而爭執，並遭被告毆打。裁判官林子康今（19日）在東區裁判法院裁決時指，妻子供稱被告襲擊其頭頂8下，她用手擋住，但她的頭頂或手臂，都沒有任何傷勢，令人摸不着頭腦。此外，妻子向警方提供的閉路電視，片段並不完整，她事後的行為，亦有不合理之處，作供時亦多次迴避辯方問題，認為如果本案的指控成立，對妻子爭奪兒女撫養權及贍養費會有重大影響，反映她並非沒有原因誣衊被告，故裁定被告罪脫兼得訟費。



被告董凱鐿，54歲，TUNG, KENNETH HOI-YI，被捕時報稱無業，被控1項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

被告董凱鐿就被控襲擊妻子被裁定罪名不成立。(陳蓉攝)

女事主鄧春美被辯方指也曾向被告董凱鐿施行家暴，及曾索贍養費每月28萬。(陳蓉攝)

被告董凱鐿的表妹蕭善敏(圖)供稱，案發當晚有與被告一家飯局，但無察覺各人有異常。(陳蓉攝)

事主作供時指被告當時失業容易暴躁

控方早前傳召事主鄧春美作供，指被告在2025年2月被滙豐銀行解僱，往後一直情緒不穩，比較容易暴躁。鄧形容：「基本上我哋同佢講嘢都唔喜歡。」又指因被告易怒，家中的氣氛緊張，眾人都不想與被告接觸。

著照顧孩子被告突然情緒爆發

在案發當日，她與被告更衣準備出門，期間她表示午飯後想去理髮，希望期間被告可以幫她照顧孩子約2小時。被告心生不滿，突然情緒爆發，大聲地呼喚兒子及次女的名字，又問他們：「What did I do to you ? （我對你們怎麼了？）」鄧於是問次女：「係咪想爸爸陪你多啲？」次女說是。

被告罵事主屋邨妹兼揭子女關係

此時，被告突然情緒激動，辱罵鄧「Low educated(低教育水平)」，又指她是「屋邨妹」和「潑婦罵街」。他再問兒子和次女，知不知道長女並非他們的親姊。

事主指被告曾拳打其頭頂

其後被告用雙手把鄧推倒床上，再跪上床用拳頭拍打她的頭頂約4下，幾秒後又再次襲擊。鄧稱，在被襲擊時，她雙手交叉，握拳放面上保護自己，我其後滾到地上以避開被告。她隨後大叫：「有人打人呀！」兩名子女亦跑出房外，被告緊追，她亦追住被告跑出。

被告母跪地求被告停手

鄧憶述，被告追住兒子跑到廚房，她因擔心被告不知道會對兒子做甚麼，以及想保護兒女，亦緊隨其後。鄧表示，當時兒子與傭人躲入工人房鎖門，被告的母親情緒激動，跪在廚房求被告：「唔好再咁樣。」

醫療報告未見事主頭頂有傷

事主並未即時報警，她當晚一家人並有與被告的表妹等人晚飯，表妹為辯方作供時亦稱，未覺被告一家人有異常。事主承認，後來被告提出離婚，她在諮詣律師意見後才報警。醫療報告未發現事主頭頂及手有傷勢。

案件編號：ESCC1217/2025