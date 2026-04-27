前銀行高層涉襲妻　辯方爆索贍養費每月28萬　事主反指被告玩女人

銀行高層涉在於紅山半島住所襲妻案續，辯方今午（27日）講出辯方案情，指當日被告與妻吵架時，妻情緒激動並用力捉住次女的手臂，被告想保護女兒而撥開妻的手，妻知道客廳有閉路電視，故大聲指被告打她。辯方爆妻最少曾收被告母親300萬，現申離婚又索每月贍養費28萬，並要分被告一半資產，指妻與被告由相識至今都是為了「攞錢」。妻不同意辯方對當日事件的說法，又指被告有「玩女人」及家暴，更稱她曾「大住肚」到上海捉姦，結果流產。



裁判官林子康裁定表證成立。辯方指被告不會自辯。案件押後至明日結案陳詞。



被告董凱鐿（TUNG, KENNETH HOI-YI，54歲，無報稱職業）被控1項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊妻子鄧春美。

被告董凱鐿就被控襲擊妻子被裁定表證成立。(陳蓉攝)

女事主鄧春美認曾收被告母親最少300萬，但指因被告母親也知被告玩女人及家暴。(陳蓉攝)

被告董凱鐿的表妹蕭善敏供稱，案發當晚有與被告一家飯局，但無察覺各人有異常。(陳蓉攝)

鄧指長女補習費只是約60萬

鄧在盤問下確認，被告安排了非他親生的長女到讀國際學校讀書，並承擔學費。被告在2024年暑假，又安排長女到金融機構實習。長女的補習費亦由被告支付，花費約1百萬元。鄧確認但指長女後來取得獎學金，補習費的費用應約為60萬元。

指鄧曾收被告母親最少300萬

辯方另指，由二人結婚至案發日，被告的母親至少給予鄧300萬，目的是希望他們快樂生活。鄧解釋，因為被告母親知道被告有「玩女人」及家暴，她更曾「大住肚」到上海捉姦致流產，為安撫鄧及感謝她對家庭的付出，故贈予金錢。

鄧認曾叫被告認罪作為離婚基礎

辯方提及，在二人再度離婚時，鄧知道其贍養費會比2014年多，鄧同意，但否認知道暴力記錄會影響被告爭取撫養權。鄧另確認，她曾發信予被告，要求他就本案認罪，並會以此作為處理離婚的基礎。

要求贍養費28萬及被告一半資產

鄧確認，她在離婚時向被告要求13萬生活費，連同按揭等的費用，被告每月共需支付28萬元的贍養費。此外，辯方指，她曾向被告發傳票，要求每月增加10萬律師費，另再索取180萬律師費及被告的一半資產，鄧同意。

案發當天兩人因不滿對方態度而吵架

辯方律師之後講出案情，指2025年4月19日當日，鄧要求被告照顧兒女2小時，被告指她態度差，鄧則指他經常對子女「黑口黑面」，被告於是叫子女入房，大爆長女非其親生女。鄧當時情緒激動，用力捉住次女手臂，被告出於想保護，於是撥開鄧的手，鄧則大叫指被告打她。鄧不同意。

辯方指鄧從相識到離婚只想攞錢

辯方認為，鄧知道客廳有閉路電視，因為故意聲稱被告打她，而她從認識被告到申請離婚，其目的都是為了「攞錢」，鄧不同意。

就鄧的傷勢，鄧在辯方盤問下同意，當日到醫院驗傷時，她並沒有做照腦及X光等檢查。

表妹稱當日飯局不覺眾人有異常

辯方續傳召被告的表妹蕭善敏作供，指她在案發當日曾參與家庭飯局，稱當天被告因有事沒有出席，而鄧、三名兒子及被告母親均不見有異常，她知道被告夫妻間有爭執，但不清楚細節。

案件編號：ESCC1217/2025