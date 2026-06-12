珠海學院向財務總監追2500萬　總監疑曾將款轉妻　被禁轉移資產

珠海學院財務總監葉錦真涉嫌挪用公款被捕，珠海學院並入稟向葉等人追討逾2500萬元，並要求法庭禁眾被告轉移資產。案件今(12日)在高等法院審理延長凍結資產的禁令申請，代表珠海書院的律師指，葉涉利用其職位，擅自轉走書院約2500萬元，並疑他把部份款項，再轉至其妻戶口。法官聽取陳詞後稱，有文件顯示，有以百萬元計的款項，是以「長期服務金」的名義轉走，但葉尚未退休，認為珠海書院已滿足舉證責任，批准延長凍結資產的禁令，並下令各被告的凍結上限為2500萬元。



葉妻亦成被告，她指禁令只許她每星期提1萬元作生活費，她指這不足應付日常開支，求增至每周2.5萬，法官要她提供進一步證據才作考慮。



被告葉錦真是珠海學院的時任財務總監，他質疑珠海學院的說法是「估估吓」。(朱棨新攝)

被告葉錦真離庭後跑離法院。(朱棨新攝)

被告葉錦真並一直跑到太古廣場。(朱棨新攝)

女被告吳嘉敏是葉錦真的妻子，她要求每周可取生活費由1萬增至2.5萬，並指每周1萬不夠她平日開支。(朱棨新攝)

葉妻吳嘉敏被加入成被告

原告為香港珠海學院有限公司，早前入稟控告被告葉錦真、何鍾凌和千匯工程設計有限公司。原告其後把葉的妻子吳嘉敏加入為被告，並取得臨時禁制令，禁制所有被告動用資產，每名被告凍結的上限為約2500萬元。

葉錦真和吳嘉敏今出席聆訊，沒有律師代表，另兩名被告則缺席聆訊。

部份款項轉至葉妻戶口

代表珠海學院的律師今陳詞指，證據顯示葉錦真利用財務總監的職位，在珠海學院不知情下，把學院戶口內的款項，轉至葉錦真、何鍾凌和千匯工程的戶口。此外，葉從其戶口以直接和間接方法，轉帳合共246萬元至其妻吳嘉敏的戶口。吳則在相若時間，購入多項物業。

葉是千匯工程的董事

律師又透露，葉亦為千匯工程的董事。葉曾向珠海學院提議找千匯工程就工程報價，珠海學院有兩項工程委聘了千匯處理，涉款分別約5萬和7萬元，但款項和存入千匯工程戶口的紀錄不符。

書院擔心款項有被轉移風險

律師續指，葉違反責任，亦和多名被告亦涉合謀詐騙，涉案時間由2023年1月至2026年1月，涉款合共約2504萬元。事件起初被揭發時，學院的校長與葉對質，葉曾作出一些陳述，但未提供證據。珠海學院要求法官延長早前的臨時禁制令，並指若不延長該禁制令，相關款項有被轉移的風險。

葉指珠海學院估估吓

沒有律師代表的葉錦真回應指，同意法官延長早前的臨時禁制令，但珠海學院現時僅作出推斷，是「估估吓」，而他不認同該些推斷。

吳認為凍結上限應為246萬

被告吳嘉敏同意延長臨時禁制令，但不同意上限為約2500萬元。法官指凍結吳的資產，涉及4個銀行戶口、3個物業和3個車位，問吳反對凍結哪一項資產。吳指涉款未有由珠海學院的戶口轉至她的戶口，又指凍結資產的上限應為246萬元。

要求每周可取2.5萬生活費

就相關臨時禁制令容許被告每星期提取1萬元作生活費，吳要求增至每星期可取2.5萬元，並解釋1萬元並不夠還按揭及3名子女的學費等。

文件顯示葉轉走資金包括長期服務金

法官認為，珠海學珠現階段已滿足舉證責任，並指珠海學院戶口內的款項轉至葉錦真、何鍾凌和千匯工程的戶口，更有文件顯示部份轉帳為長期服務金，但葉當時尚未退休，不可能一個內轉帳數百萬元，遂准延長臨時禁制令。

若要增加生活費需提交相關證據

此外，法官亦准每名被告被凍結的上限為2500萬元，直至另有法庭命令為止。4名被告需於21天內披露資產，若吳要求增加每星期提取的生活費，需向法庭提交相關證據。

案件編號：HCA988/2026