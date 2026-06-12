新冠｜12個月大男童染病併發嘶吼症留醫PICU　本周第二宗嚴重個案

​衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，是本周第二宗同類個案。個案涉及一名過往健康良好的12個月大男童，出現發燒、咳嗽及喘嗚等徵狀，被帶到醫院後出現嚴重嘶吼症徵狀，獲轉送至威爾斯親王醫院兒童深切治療部治療，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。



​衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，是本周第二宗同類個案。（資料圖片/任葆穎攝）

臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症 無接種新冠疫苗

衞生防護中心表示，該名12個月大男童自6月2日起出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日出現喘嗚，家人為他進行快速抗原測試，結果對新冠病毒呈陽性反應。至6月4日，他被帶到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫並獲安排留醫，同日因出現嚴重嘶吼症徵狀，獲轉送至威爾斯親王醫院兒童深切治療部治療，目前情況危殆。

他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。中心初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者自6月4日出現輕微呼吸道病徵，現已康復，其間毋須入院。

​衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，是本周第二宗同類個案。（資料圖片/任葆穎攝）

新冠病毒自5月初起輕微上升

徐樂堅醫生表示，根據最新監測數據顯示，本地新冠病毒的整體活躍程度雖然仍處於相對較低水平，但自5月初起持續錄得輕微上升。中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性比率由五月初的0.45%上升至上周的1.39%。

他指，新冠病毒的活躍程度會出現起伏，過往幾年一般每約6至9個月會出現一次活躍周期，每次皆與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。本港距離上一次新冠活躍周期的完結已接近一年，不排除新冠病毒的整體活躍程度會在未來一兩個月進一步上升。

中心呼籲公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防新冠病毒及其他呼吸道疾病，並提醒高風險人士應適時接種新冠疫苗初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡的風險。