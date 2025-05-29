新冠病毒｜衞生署指活躍程度放緩惟仍屬較高水平　已成周期風土病

衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，有跡象顯示本港新冠病毒病的活躍程度開始放緩，正由高峰點開始回落，但預計短期內仍會維持在較高水平，需要一兩個月逐步回落至較低水平。



中心總監徐樂堅表示，新冠已成為一種有周期性的風土病，一般每隔約半年至九個月會經歷一次新冠活躍周期，香港對上一次是去年7、8月，因此4月起的活躍周期屬預期之內。中心呼籲高危人士適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡的風險。



衞生防護中心表示，有跡象顯示本港新冠病毒病的活躍程度開始放緩。（資料圖片）

衞生署呼籲高危群組市民接新冠疫苗。（資料圖片 / 夏家朗攝）

多項數據顯示病毒活躍程度下降

衞生防護中心表示5月17至5月24日的一星期內，污水監測新冠病毒含量由每公升約77萬拷貝跌至50萬拷貝，呼吸道樣本陽性比率由前一周的13.8%下降至11.12%。另外，普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦出現回落情況。

中心總監徐樂堅表示，雖然新冠活躍程度已開始放緩，但參考以往的數據，預料在短期內仍會維持在較高水平，需要一兩個月逐步回落至較低水平。

中心總監徐樂堅表示，雖然新冠活躍程度已開始放緩，但估計要一兩個月逐步回落至較低水平。（資料圖片/黃浩謙攝）

徐樂堅：每隔半年至9個月為一周期

徐樂堅又表示，新冠已成為一種有周期性的風土病，本地及全球其他地區的流行病學數據皆顯示，一般每隔約半年至9個月會經歷一次新冠活躍周期。香港自今年4月起錄得的新冠個案顯著上升，對上一次是去年7至8月，兩者相距已超過半年，因此是次活躍周期屬預期之內。

6宗兒童感染嚴重個案 顯示患病後或有嚴重併發症

中心今年暫時錄得6宗與新冠相關的兒童嚴重個案，暫時未有死亡個案。其中兩宗有長期病患，4宗未曾接種新冠疫苗初始劑次。個案反映兒童即使過去健康良好，患上新冠後都有機會出現嚴重併發症。

衞生防護中心呼籲當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方。（資料圖片/廖雁雄攝）

NB.1.8.1為成本地最流行變異病毒株

基因分析顯示，XDV及其後代譜系病毒株已成為現時本地最流行的變異病毒株，當中以NB.1.8.1為主。世衞認為NB.1.8.1對全球公共衞生構成風險的程度為低，而目前未有證據顯示NB.1.8.1會較先前流行的病毒株引致更嚴重疾病。

徐樂堅提醒未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童應按時接種。高風險人士，特別是長者和長期病患者不能掉以輕心，應適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡的風險。