新冠病毒檢測中心承辦商董事 涉瞞利益衝突騙1.2億 准60萬保釋
撰文：陳曉欣
出版：更新：
新冠病毒社區檢測中心服務承辦商的時任男董事，涉隱瞞利益衝突，分判檢測中心合約予他有份控制的公司，並支付服務費共約1.2億元。男董事被廉署起訴1項欺詐罪，案件今（7日）於東區裁判法院提堂。控方申請押後以索取法律意見，案件押後至明年1月16日再訊，被告續准以60萬元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。
被告黃利寶（56歲，案發時任香港分子病理檢驗中心有限公司實驗室總監），被控1項欺詐罪，指他於2022年1月1日至12月31日在香港藉作欺騙，即在其受僱於香港分子病理檢驗中心、且有責任就任何已有或潛在利益衝突作完整披露時，隱瞞或沒有披露自己在康研醫療有限公司的利益，並意圖詐騙而誘使香港分子病理檢驗中心判授一項服務合約予康研，而導致康研獲得利益或香港分子病理檢驗中心蒙受不利。
案件編號：ESCC 2880/2025
