兩歲童染禽流感 禾輋街市雞販稱生意大減 街坊憂心稱回家即沖涼
撰文：彭紹殷
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一名兩歲男童感染H9甲型禽流流感，期間曾到禾輋街市雞檔逗留觀看家禽及觸摸周遭環境。記者今（13日）於大約10時正到禾輋街市視察，不少市民擔心有機會受感染，日後到街市會戴口罩防範，也有婆婆稱回家會立即洗澡。場內唯一賣活雞的檔主表示，已加強店鋪消毒，亦載上口罩和頻密洗手。檔主指，爆出感染個案後，明顯對生意銷情有影響，街坊都不敢到雞檔，「新聞一出，大家都會好避忌。」
上午10時正，記者到達禾輋街市，場內唯一賣活雞的「合利雞鴨」，檔口仍然開放，繼續出售活雞。相較於其他店舖，雞檔附近明顯較少人流經過。
雞檔生意有明顯影響 檔主：新聞一出，大家都會好避忌
不願具名的檔主表示，為此已加強店鋪消毒，亦載上口罩和頻密洗手。檔主指，個案爆出明顯對生意銷情有影響，街坊都不敢到雞檔，「新聞一出，大家都會好避忌」
街坊擔心受感染 「都會戴返口罩，洗密啲手」
有居住在禾輋街市附近的居民表示，不清楚有男童前往街市時感染禽流感個案。家庭主婦陳小姐表示，經常到禾輋街市購買飯菜，她最近沒有光顧雞檔，但仍擔心自己會受感染。她表示，之後到街市都會戴口罩防感染。另一位街坊李先生同樣從記者口中始知悉有關新聞，同樣有所憂慮，「都會戴返口罩，洗密啲手」
婆婆稱去完街市回家立即冲涼
另外，有婆婆指知道有禽流感個案出現，她表示，「返到屋企要即刻冲涼」，又指家中有剛幾個月大的小朋友，所以不會帶他來街市買菜。