日本首都圈確認發生高致病性禽流感　事發埼玉縣農場共養24萬隻雞

日本農林水產省星期二（12月30日）通報，基因檢測結果確認，埼玉縣一家農場發生高致病性禽流感疫情。



這是本次禽流感流行季日本全國第12次疫情，也是首都圈地區本季首次確認禽流感疫情。

新華社報道，日本首都圈地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣。據農林水產省30日發布的新聞公報，發生禽流感的農場位於埼玉縣嵐山町，農場內共飼養約24萬隻蛋雞（意指為產蛋而飼養的雞）。

2005年11月7日，日本茨城縣小川町，工人們在一間發現禽流感病毒的農場中，準備大規模撲殺雞隻。（Getty）

埼玉縣政府當天發布新聞公報說，當地川越家畜保健衛生所29日接到這家農場的通報，稱其飼養的雞死亡數量增加。保健衛生所立即派防疫員前往現場調查，對農場的死亡雞及飼養雞實施了禽流感簡易檢測，結果呈陽性。30日進行的基因檢測確認，這家農場的雞感染了H5亞型高致病性禽流感病毒。

據埼玉縣政府公報，該縣將對發生疫情農場所飼養的全部雞進行撲殺和處理，並對污染物品等進行處理和消毒，對周邊農場飼養的家禽等採取限制移動措施。

農林水產省的公報說，將採取一系列措施防止疫情進一步擴散，包括在這家農場周圍加強消毒，在主要道路設置消毒點；向當地派遣流行病學調查小組；提醒全國都道府縣注意，並就徹底執行禽流感的早期發現、早期通報及飼養衛生管理進行指導等。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

