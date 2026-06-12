兩歲男童染禽流感目前情況穩定　月初曾兩到沙田禾輋街市觀看家禽

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗人類感染甲型流感（H9）個案，涉及一名兩歲男童，自6月9日起出現發燒和輕微腹瀉等徵狀，被送院後確診，分型結果待定，其病況一直輕微，目前情況穩定。



中心調查顯示，他的一名家人於6月初曾兩度攜同他前沙田禾輋街市，其間在該街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留觀看家禽，並觸摸該店鋪周遭環境。中心已聯同食環署展開調查，並從該新鮮糧食店收集環境樣本，有關員工至今並無出現病徵。中心會發信提醒全港醫生有關甲型禽流感的最新情況，並呼籲他們提高警覺和呈報任何懷疑個案。



中心人員在病人曾到過的新鮮糧食店採集環境樣本。（政府新聞處）

中心調查顯示，該名兩歲男童的家人於6月初曾兩度攜同他前沙田禾輋街市，其間在該街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留觀看家禽，並觸摸該店鋪周遭環境。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名男童居於沙田禾輋，自6月9日起出現發燒和輕微腹瀉，翌日被帶往威爾斯親王醫院求醫，獲安排留院。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對甲型流感（H9）病毒呈陽性反應，分型結果待定。病人臨床診斷為新型流感，目前情況穩定，已被安排入住瑪嘉烈醫院隔離病房接受治療。

中心初步調查顯示，病人於潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。他沒有上學或暫託服務，主要由家人照顧，日常主要在居所或附近範圍活動。根據家人的資料，他家中沒有飼養禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸病人。他的一名家人於6月初曾兩度攜同他前往禾輋街市，其間在該街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留觀看家禽，並觸摸該店鋪周遭環境。

中心調查顯示，該名兩歲男童的家人於6月初曾兩度攜同他前沙田禾輋街市，其間在該街市內一間售賣活雞的新鮮糧食店逗留觀看家禽，並觸摸該店鋪周遭環境。（資料圖片）

中心已聯同食環署展開調查，並從該新鮮糧食店收集環境樣本。有關員工至今並無出現病徵。他有6名家居接觸者，目前都沒有出現病徵，中心已向他們派發預防藥物，並會對他們進行醫學監察。中心正繼續調查個案的感染源頭及為病毒樣本進行全基因排序，並會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心表示，人類感染甲型流感（H9）病毒個案是透過直接接觸受感染的家禽或間接接觸受家禽排泄物污染的環境而感染。中心的流行病學調查顯示，病人曾到訪售賣活家禽的環境，不排除病人曾在街市間接接觸受家禽污染的環境而感染。

過去十年，世衞已接獲全球共報告超過160宗人類感染甲型流感（H9）個案。至今，大部分人類感染甲型流感（H9）病毒個案僅出現輕微的臨床症狀。根據世衞的風險評估，目前甲型（H9）流感病毒未具備在人類之間持續傳播的能力。