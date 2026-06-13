半世紀上環老店永禎祥畫架7.1結業　老闆豁達斷捨離：人生新階段

老店結業，不少老闆都總有不捨之情，位於上環歌賦街的老店「永禎祥畫架」，近日宣布將於7月1日結業，老闆李耀漢卻展現豁達斷捨離，丟掉舖中舊物毫不猶豫，相伴相依數十載的工具「老拍檔」，亦豪爽轉贈有志人士，他笑說：「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。



現年74歲的李耀漢，1970年開始從事裱畫及畫框，做了大半世紀，曾經中風被迫「躺平」過又再復出，如今因身體狀況大不如前，加上生意淡薄，決定於月底提早完約離場，開展退休新生活。



「永禎祥畫架」將於6月底結業，老闆李耀漢丟掉舖中舊物毫不猶豫，「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。（黃寶瑩攝）

「永禎祥畫架」將於6月底結業，已停接新訂單。（黃寶瑩攝）

位於上環歌賦街的「永禎祥畫架」為老字號品牌，戰前時期開始在中上環打滾，在威靈頓街開舖做起，前身是經營香燭、炮仗生意的小店，後來在1967年港英政府禁售炮仗後，才轉型做畫框及幫客人裱畫。過去數十年來，該店經歷過5至6次搬舖，至8年前搬到現址，李耀漢笑着說「今次係最後一次囉」。

說到決定結業，李耀漢解釋因近年身體狀況轉差，就如受訪當日便狀態欠佳，走動起來都較平日略為吃力，「可能你未到我呢個年紀唔知，個腦會唔識轉」。李耀漢2000年時中風，一度需退下來，更連裱畫技術都忘掉大半，後來才慢慢恢復過來。訪問時，李耀漢說話清晰，走路時不需拐杖輔助，狀態是比剛中風時更好，仍要面對正在年華老去，店舖亦快將結業。

說到決定結業，李耀漢說近年身體狀況轉差，就如受訪當日便狀態欠佳，走動起來都較平日略為吃力，「可能你未到我呢個年紀唔知，個腦會唔識轉」。（黃寶瑩攝）

永幀祥畫架在上環搬過不少次舖，最終落在歌賦街。（黃寶瑩攝）

結業的另一原因也許是「為勢所逼」。近年市道轉差，一直未有明顯好轉，加上港人北上、網購興起，為香港店舖帶來不少挑戰。李耀漢說，近年生意冷清，客人多轉為在淘寶等平台以較低價錢購買畫框，加上內地技術水平開始追上香港，生意減了不少。他笑說，最近在一個國際畫展中，「一單生意都冇」。

年紀漸邁加上生意欠佳，李耀漢遂萌生結業念頭，即使尚餘大約一年租期，經過與業主商量後，雙方同意提早結束租約，7月1日正式結業「交吉」。對着半生心血、如同第二個家的店舖，李耀漢豁達地說出沒有不捨，「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。

對着半生心血、如同第二個家一樣的舖頭，李耀漢說沒有不捨，「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。

這道牆上，曾經掛有上千個畫框裝飾角。對着半生心血、如同第二個家一樣的舖頭，李耀漢說沒有不捨，「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。（黃寶瑩攝）

口中沒半點不捨，李耀漢亦說到做到，表現沒半分留戀。他由6月1日開始執拾舖內物品，數千個畫框裝飾角說掉便掉，連招牌牌匾也都已棄掉了，「我朝早5點幾就返嚟，推咗幾轉去垃圾房」。至於客人未取走的畫，他亦已逐一通知，有些已數年沒有消息的，便會低價賣出。永禎祥畫架亦已停接新訂單，好讓李耀漢專心收拾，及完成剩下的舊訂單。

當介紹起裱畫「架撐」時，李耀漢笑得像個孩子，亦活潑起來，用了40多年、掃毛都磨短了大半的掃，自製的𠝹刀柄，鉸位順滑如新的折尺等，在他眼中是一件件稱手的好工具，亦是陪伴他左右多年的老朋友。幸好，李耀漢指有大部份工具都分別有兩位有志年輕人接收，否則便只能運往堆填區。

+ 3

永禎祥畫架可說是前港督彭定康的「御用」裱畫店，李耀漢回憶起當年彭定康第一次來追店也要排隊，沒有因其港督身份而獲優先「打尖」，不過當時永禎祥畫架位處擺花街，旁邊便是彭定康最愛的蛋撻店，「呢個彭定康呢，佢好多時點零鐘、食飯時間就落嚟，行街㗎啦」，而且只帶一名助手，有時巡邏的警員突然見到他都會嚇一跳。彭定康的三名女兒又在父親生日時，在永禎祥畫架挑選禮物。

永禎祥畫架可說是前港督彭定康去的裱畫店，李耀漢回憶起當年彭定康第一次來舖頭也要排隊，沒有因其港督身份而可「打尖」，彭定康離港前沖曬了100張照片，交由李耀漢裱起，並送了照片給他。（黃寶瑩攝）

不過，比彭定康更早光顧永禎祥畫架的，是前港督衛奕信的夫人，對方更寫過一封信給他，感謝永禎祥畫架為他們裱畫。信末有衛奕信夫人的親筆簽名，現時仍掛在永禎祥畫架店內，只是簽名已隨年月褪色。

比彭定康更早光顧永禎祥畫架的，是前港督衛奕信的夫人，對方更寫過一封信，感謝永禎祥畫架為他們裱畫。信末有衛奕信夫人的親筆簽名，現時仍掛在永禎祥畫架店內。（黃寶瑩攝）

李耀漢早前在網上公布將結業消息，他指已故意延遲公布，免得有大量人士來下新訂單，不過仍有不少人看到消息後前來買畫。他又說已「睇化了」，下一個階段會休息享樂，陪妻子逛街、旅行，或另外找一些「細藝」來打發時間，「或者搵間老人院住㗎喇」。

李耀漢說已「睇化了」，下一個階段會休息享樂，陪太太逛街、旅行，或另外找一些「世藝」，「或者搵間老人院住㗎喇」。（黃寶瑩攝）