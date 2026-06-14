智慧交通基金批92項目涉6.38億元　電車研監察系統　可查到站時間

政府2021年撥款10億元成立智慧交通基金，至今已批出92個項目，涉資助約6.38億元，資助項目涵蓋道路安全、駕駛行為、交通預測、泊車、車輛安全裝置、自動駕駛技術等多個範疇。



其中，電車公司在智慧交通基金資助下研發智能電車監察系統，以無線射頻識別技術（RFID）提升營運效率和行車安全。職員可按實際情況調度班次，以及調節中途站的電車車速，維持班距。市民現時亦可在電話上，查看未來三班車的預計到站時間。



電車公司在智慧交通基金資助下研發智能電車監察系統，以無線射頻識別技術（RFID）提升營運效率和行車安全。（政府新聞網圖片）

電車公司助理技術支援經理陳子韜表示，新系統實施後，控制室職員可按實際情況靈活調度班次，也可向乘客提供下三班電車預計到站時間。（政府新聞網圖片）

電車車頂裝上無線射頻識別閱讀器（紅圈）後，每當駛經無線射頻識別標籤（箭嘴所示），智能電車監察系統都能實時獲取其位置。（政府新聞網圖片）

RFID標籤取電車定位

電車公司助理技術支援經理陳子韜表示，以往電車主要依賴路軌上的轉軌系統，掌握電車位置，但受限於路軌配置，無法在所有路段得悉電車位置。研發團隊耗時逾一年，在電車車頂安裝RFID閱讀器，並於沿線網絡設置約400個RFID標籤。

當電車駛經標籤，系統便能獲取其位置。控制室職員可按實際情况靈活調度班次，以及調節中途站的電車車速，維持班距平均；若遇上交通意外等突發狀况，控制室也能即時與前線車長溝通，隨機應變。

此外市民亦受惠，透過實時位置與過往營運數據，電車公司現時能在手機應用程式提供下3班車的預計到站時間，市民方便規劃行程。

急彎位置監測車速防過快

系統亦具備彎道速度管制功能，全線約20個急彎位置均已加裝特定標籤，系統能實時監測電車入彎車速，一旦發現車速高於每小時八公里，便會發出提示。陳子韜指，這不僅有效預防意外，更能提醒車長預先減速，提升乘客舒適度。

吊臂裝置警示系統藉由安裝在吊臂的感應器，採集高度和角度數據。（政府新聞網圖片））

張梓昌表示，系統準繩度高，做到「零誤報」，誤差不超過五厘米。（政府新聞網圖片））

吊臂過高警示系統可發提醒 誤差不超過五厘米

近年本港曾發生吊臂未完全收妥而撞擊天橋或道路設施的事故，政府2025年3月分階段規定可伸延架空結構的車輛必須安裝過高警示系統。系統由先進能源及智慧交通中心研發，時任行政總裁張梓昌表示，系統利用在吊臂安裝的感應器即時採集吊臂高度和角度的數據，結合全球定位系統（ GPS ） 以判斷吊臂車是否在行駛狀態，當系統偵測到行車期間吊臂未完全收妥，駕駛室內的警報系統會發出警示提醒司機立刻採取行動。

張梓昌又表示，系統準繩度高，做到「零誤報」，誤差不超過五厘米，「五厘米已經很足夠」，可以避免司機因經常收到誤報而忽略系統提醒。