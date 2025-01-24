智慧交通基金批兩新項目　研河套區測試兼容內地制式自動駕駛小巴

運輸署智慧交通基金批出兩個新項目，涉及2,370萬元，其中一項涉及應科院申請的「兼容多制式網聯自動駕駛巴士」，計劃提供可兼容內地及香港不同交通系統制式的自動駕駛巴士，並計劃在落馬洲河套區測試。另一項則是理工大學申請的「基於視覺─語言模型的智能駕駛助手」，冀開發AI駕駛助手提升司機駕駛安全及便利性。



應科院申請的「兼容多制式網聯自動駕駛巴士」，計劃提供可兼容內地及香港不同交通系統制式的自動駕駛巴士，並計劃在落馬洲河套區測試。圖為元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署指，智慧交通基金管理委員會批出兩個新項目，其中一項為應科院申請的「兼容多制式網聯自動駕駛巴士」，計劃提供可兼容內地和香港不同交通系統制式、處理各種交通系統信息和地理資訊差異的自動駕駛巴士和乘客服務。

該項目獲批超過1,867萬元，為期兩年，預料該自動駕駛巴士在未來在落馬洲河套區進行測試，推進未來的跨境自動駕駛和車聯網技術的發展。

應科院申請的「兼容多制式網聯自動駕駛巴士」，計劃提供可兼容內地及香港不同交通系統制式的自動駕駛巴士，並計劃在落馬洲河套區測試。圖為元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴。（資料圖片/黃浩謙攝）

另一項獲批項目，為理工大學申請的「基於視覺─語言模型的智能駕駛助手」項目，希望利用視覺語言模型爲汽車駕駛艙開發智能駕駛助手，透過實時分析環境和司機的需求並提供適當建議，從而提升司機的駕駛安全和便利性，獲基金批出超過501萬元。

運輸署指，智慧交通基金全年接受申請，以資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全，所有申請分批經由管理委員會考慮及審視，委員會由運輸署副署長主持，成員包括政府代表、業界專家及相關持份者代表。