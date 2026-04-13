智慧交通基金至今批6.19億　有模擬技術助建築工程揀最佳運輸路線

香港國際創科展今日（13日）起一連四日在會展舉行。運輸署展出9個獲「智慧交通基金」資助研發的項目，有項目可透過模擬技術分析路面情況，幫助工程項目在運輸大型建築組件時，揀選最佳路線，加快運輸方案審批速度。



截至今年3月，「智慧交通基金」共批出89個項目，總資助額達約6.19億元，涵蓋範疇包括道路安全、駕駛行為、交通預測、泊車、車輛安全裝置及自動駕駛車輛的相關技術。



香港國際創科展今日（13日）起一連四日在會展舉行。（夏家朗攝）

香港國際創科展今日（13日）起一連四日在會展舉行。（夏家朗攝）

運輸署2021年3月成立10億元「智慧交通基金」，資助機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用。截至今年3月，基金共批出89個項目，總資助額達約6.19億元，涵蓋範疇包括道路安全、駕駛行為、交通預測、泊車、車輛安全裝置及自動駕駛車輛的相關技術。

運輸署智慧出行部總工程師方崇傑說，基金分為「純研究項目」及「研究和應用項目」兩大類別，希望透過這些項目達到便利市民出行、提升道路使用效率、改善駕駛安全等目標。

其中一個獲資助研項目利用三維點雲和模擬技術，分析運輸拖車的實際情景。使用者透過系統輸入貨車載貨後的尺寸，系統便會揀選最佳路線。（夏家朗攝）

近年多個政府工程項目使用組裝合成建築法，需運輸不同組件至工地，但運輸過程可能涉及迴旋處及窄路等複雜路面情況。其中一個獲資助研項目，利用三維點雲和模擬技術，分析貨車在運送組件的實際情景。使用者透過系統輸入貨車載貨後的尺寸，系統便會揀選最佳路線，加快運輸方案審批速度，並節省成本。

方崇傑指，該技術曾應用於大港大西苑工程，將運輸方案審批時間從以往的1至2個月，節省至2至3星期。現時共有6個工程項目應用該技術，包括私人項目。

另一個獲資助項目可透過監測及分析經腦神經傳遞的生理指標，以及心理狀況訊號變化數據，識別危險駕駛行為，將來可用於駕駛訓練。

有獲資助項目可透過監測及分析經腦神經傳遞的生理指標，以及心理狀況訊號變化數據，識別危險駕駛行為，將來可用於駕駛訓練。（夏家朗攝）

該系統設置螢幕及駕駛裝備，模擬真實路面駕駛情形，使用者配戴頭戴式檢測儀器後，系統便會運用「功能性近紅外光光譜」監測腦部活動，同時追蹤視線，分析使用者注意力模式，並結合機器學習演算法，評估司機是否分心，並發出提醒。方崇傑說，該項目尚處於科研階段，完善後可用於駕駛訓練。

有項目為便利視障人士出行，推出流動程式及智能眼鏡，可即時識別障礙物、巴士站及巴士，並偵測行人路範圍，再透過語音及震動提示，向使用者提供導航。倘系統偵測到適合前往目的地的巴士站，會適時提醒使用者揮手截車。目前已有過百人下載該應用程式。

該系統設置螢幕及駕駛裝備，模擬真實路面駕駛情形，使用者配戴頭戴式檢測儀器後，系統便會運用「功能性近紅外光光譜」監測腦部活動，同時追蹤視線。（夏家朗攝）

「智慧香港展館」展出的多個智慧交通基金項目：

（一）提升車輛及駕駛安全

．設有可延伸架空結構的車輛須安裝過高警示系統的規定已由二○二五年三月起分階段實施。基金資助研發中心研發吊臂高度及位置監測系統，預防因為沒有收妥吊臂而導致損毀橋樑的事故發生，保障行車和道路安全。此系統已於市場出售，惠及業界；

．基金資助大學研發貨櫃車智能駕駛訓練系統，利用延展實境技術及動態模擬平台，為貨櫃車司機提供虛擬真實場景的訓練，促進個人化培訓以提升駕駛技術；及

．基金亦資助大學透過監測及分析腦神經傳遞的生理指標與心理狀況信號變化數據，建立智能識別危險駕駛行為或分心徵兆的預警系統，將安全防線由「事後反應」提升至「事前預警」，有效降低交通事故風險。

（二）提高公共服務效率

．基金資助大學利用人工智能分析需要過馬路行人的動作（例如長者或行動不便人士步速較慢等特徵），協助優化行人交通燈號時間，提升行人過路體驗；

．基金資助大學開發混凝土多層檢查方法，探測混凝土橋面的表面及內部結構缺陷，提升檢查準確度，從而有序推動預防性維護，有助提高橋樑結構維護的效率；及

．基金亦資助大學構建運輸組裝合成建築模塊的智慧路線規劃平台，精確掌握運輸路線沿途街道狀況，以安全運送大型預製組件至工地，提升運輸安全和效率，從而加快建造施工效率。

（三）便利視障人士出行

．基金資助私營企業研發智能眼鏡，利用人工智能電腦視覺技術，協助視障人士辨識障礙物、巴士站、行車路和行人路，並提供導航功能，加強視障人士出行的便利及安全。

（四）提升公共運輸安全及調度效率

．基金資助初創企業根據公共小巴所處路段的車速限制實時監測車速，按載客數據調配班次，以及以太陽能供電在小巴站顯示路線到站資訊，以提升小巴行車安全、協助乘客計劃行程及支援車隊調配與營運管理；及

．基金亦資助研發中心開發安裝於公共小巴車門的監察器，確保乘客上落車安全，從源頭預防意外發生，提升小巴營運安全水平。