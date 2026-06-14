捐血｜上年度4076人累積25次或以上　紅十字會：連續2年逾4000人

香港紅十字會輸血服務中心今日（14日）舉行周年捐血頒獎典禮，表揚恆常捐血的熱心市民及支持捐血的卓越夥伴。於2025-26年度，共有4,076人累積捐血次數達25次或以上，連續兩年突破四千大關，中心對捐血者的熱心奉獻致以由衷謝意。



香港紅十字會輸血服務中心今日舉行周年捐血頒獎典禮，主禮嘉賓與中心吉祥物捐血隊長合照。（政府新聞處圖片）

醫務衞生局副局長：輸血服務中心目標每日收集650包血液

醫務衞生局副局長范婉雯、醫管局主席范鴻齡、香港紅十字會主席劉楚釗、輸血服務中心管治委員會主席陳子政等出席主禮，並嘉許各得獎者。

范婉雯指，紅十字會輸血服務中心以每日收集650包血液為目標，積極從多方面鼓勵市民恆常捐血，為醫院提供穩定和安全的血液供應。她希望大家鼓勵身邊從未捐血的朋友，特別是年輕人踏出第一步，到各區的捐血站或在流動捐血隊或捐血車到訪時捐血，逐步養成恆常捐血的習慣。

范鴻齡則表示，樂見不少醫管局同事身兼兩個救人身份，既是優秀的醫護團隊，同時亦是熱心的捐血者，十分感謝各同事的付出。適逢是世界捐血者日，他代表醫管局向全港捐血者，致以最衷心的感謝。

將軍澳設「Pop-up 將軍澳捐血站」首個短期捐血點

陳子政亦表示，中心持續深入社區，為市民提供更便捷的捐血選擇，包括於將軍澳設立區內首個短期捐血點「Pop-up 將軍澳捐血站」。元朗捐血站亦已於6月遷至面積更大的新址，為捐血者提供更舒適的環境，以及更多元化的服務體驗。

醫務衞生局副局長范婉雯頒發獎項予得獎者。（政府新聞處圖片）

醫管局主席范鴻齡頒發獎項予已達捐血年齡上限的「榮休」得獎者，感謝他們長期以來對捐血的無私支持。（政府新聞處圖片）

年度內逾12萬名市民捐血 製成逾35.6萬個單位血液製品

上年度共有逾122,000名熱心市民捐血，合共捐出近210,000單位的血液。血液經由中心處理及檢驗後，共製成逾356,000單位的不同血液製品，供應給全港醫院作臨床輸血治療。

中心除了向捐血者頒發個人獎項外，亦向支持捐血的商界、社區及學界夥伴頒發嘉許，共有31個不同界別的夥伴獲頒「卓越夥伴大獎」。

中心鼓勵更多熱心市民加入恆常捐血行列，為有需要的病人伸出援手。市民可以透過「HK Blood」手機應用程式，或致電捐血站預約捐血時段。可參閱中心網站了解更多捐血站詳情。