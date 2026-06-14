暴雨｜再有疑似拼多多包裹擺街　街坊顧客斥離譜：真金白銀買返嚟

有網民今日（14日）下午在社交平台發布圖片，顯示在港島西區一處路邊，擺放一大批疑似拼多多包裹，近日天氣持續不穩，不時下大雨，恐被大雨淋濕。



天文台今晚9時40分再度發出黃色暴雨警告信號，在此之前，記者現場直擊所見，包裹被人以藍白色帆布蓋住，有派送公司職員指正安排工人搬走貨物，期間阻止拍照。一名不願上鏡的男街坊表示不滿，形容情況離譜，「我真金白銀買返嚟㗎嘛，啲貨咁樣喺度淋雨？我幫襯淘寶咁耐未試過。」



有網民在社交平台發放圖片，大量疑似拼多多包裹被放在濕透的路面上。（Edward Mak@Facebook專頁「西環變幻時」）

有疑似拼多多包裹再被放置在行人路上，相片曝光後，相信是派送公司安排人員，以藍白色帆布覆蓋包裹。（羅日昇攝）

上周日（7日）大雨期間，西環街頭多處均有被擺放在街頭的疑似拼多多包裹被淋濕，部入紙盒嚴重變形，並已破損。有網民今日在社交平台發放圖片，區內一處再有大量疑似拼多多包裹被放在路面上，部分紙盒並無膠膜包住，一落雨勢被弄濕。有網民留言直斥，有關行為是「霸佔公共地方」，阻礙居民上落樓梯。

有疑似拼多多包裹再被放置在行人路上，並以藍白色布蓋著。

有疑似拼多多包裹再被放置在行人路上，相片曝光後，相信是派送公司安排人員，以藍白色帆布覆蓋包裹。（羅日昇攝）

晚上有派送公司職員以藍白色帆布蓋住包裹

至晚上，包裹被人以藍白色帆布蓋住，有派送公司職員指剩下的貨物不多，正有人清理，期間阻止拍照。

一名不願上鏡姓謝男街坊，批評形容情況離譜，「喂，咁梗係唔理想啦，我真金白銀買返嚟㗎嘛，啲貨咁樣喺度淋雨？我幫襯淘寶咁耐未試過。」

有疑似拼多多包裹再被放置在行人路上，相片曝光後，相信是派送公司安排人員，以藍白色帆布覆蓋包裹。（羅日昇攝）