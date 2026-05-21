暴雨下的皇后像廣場變成「廢墟」？本港今日（5月21日）暴雨連連，天文台一度發出紅色暴雨警告（紅雨）及黃色暴雨警告信號（黃雨），全港多區嚴重水浸。有網民於黃雨警告生效期間，在Facebook群組「西環變幻時」發布相片，顯示皇后像廣場磚瓦翻起「滿目瘡痍」，如同「廢墟」，形容是「黃雨下的皇后像廣場」。



相片引來網民熱議，有人感到震驚，「地震完咁」、「頹垣敗瓦像廣場……」、「又500年一遇？」。但亦有心水清網民拆解「真相」，指皇后像廣場正進行工程，故相中皇后像廣場情況並非由暴雨造成，「走入人哋個地盤影到災難性咁樣，好嘢」。



翻查資料，投得中環新海濱3號用地的恒基地產將於今年第三季按賣地條款要求，開始興建橫跨干諾道中的行人隧道，連接項目（Central Yards二期）至港鐵中環站荃灣線大堂，因此遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園（Statue Square Garden）其中28%面積，即1,765平方米範圍，將由今年第三季起圍封5年至2031年第二季，劃作工地範圍。



皇后像廣場。（資料圖片／梁偉權攝）

暴雨下的皇后像廣場？（Facebook群組「西環變幻時」）

「黃雨下的皇后像廣場」。該網民於今早7時許黃雨警告生效期間，在Facebook群組「西環變幻時」發布這張於皇后像廣場拍攝的相片。

網傳中環皇后像廣場凌亂相 磚瓦翻起如暴雨水浸災情？

相片見到，皇后像廣場行人路地上磚塊大面積被翻起，相當凌亂，難以行走，「頹垣敗瓦」景象如同「廢墟」。

相片見到，皇后像廣場行人路地上磚塊大面積被翻起。（Facebook群組「西環變幻時」）

網民見「頹垣敗瓦」驚呼：地震完咁、又500年一遇？

照片震撼網民，驚呼「地震完咁」、「頹垣敗瓦像廣場……」、「又500年一遇？」、「加沙feel」、「可悲」。

網民拆解真相逆轉：走入人哋地盤影相！

不過有網民點出「真相」，指皇后像廣場正進行工程，質疑是正常工程情況，並非由暴雨造成，「會圍封5年起隧道！」、「走入人哋個地盤影到災難性咁樣，好嘢」、「唯恐天下不亂」。

皇后像廣場花園28%面積劃作工地 項目料2031年第二季完工

根據發展局及康樂及文化事務署2025年12月呈交中西區區議會文件，指出根據中環海濱3號用地的賣地條款，發展商恒基地產須於2032年或之前完成發展用地，當中包括興建擬建行人隧道，以接駁港鐵中環站和3號用地發展項目，並興建一條走火通道連接現有行人隧道。3號用地為恒基Central Yards二期，範圍包括郵政總局。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

發展局指揔建行人隧道落成後，市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱，惠及廣大公眾。（發展局Facebook圖片）

發展局指，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。（發展局Facebook圖片）

文件指擬建行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。考慮工程所涉及的複雜性和施工風險，以及仔細研究施工安排後，恒基建議調整工地範圍，利用原來工地範圍旁休憩用地的部分空間，以放置吊機及施工車輛，涉及皇后像廣場花園（Statue Square Garden）其中28%面積，即1,765平方米範圍。