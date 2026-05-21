【天文台／HKO／天氣消息／紅雨／黑雨／黃雨】本港天氣突變，今早多處地區錄得超過50毫米雨量，荃灣、葵青、大埔及西貢的雨量更超過100毫米；天文台亦發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。大暴雨下，天文台凌晨一度發出紅色暴雨警告信號（紅雨），但至今早5時15分改發黃色暴雨警告信號（黃雨），意味一眾學生須如常上學，然而市面仍橫風橫雨，引來大批網民湧到天文台Facebook專頁批評天文台改發黃雨決定，並提出改善建議。



家長湧天文台FB斥太早轉黃雨：小朋友點出門

大暴雨下學生要冒雨出門，不少家長、網民指摘天文台不顧學生安全，「唔使理學生安全啦，照濕身返學」、「有些同學住離島知道轉黃雨就好狼狽回校。另外，雖然下雨已經細左，但有些地方積水而水浸，希望各部門處理」、「真係X街，掛多15 分鐘就已經唔使返學，仲要雨區都未走」、「好心你哋啦，元朗大雨到阿媽都唔認得，啲老師個個勁狼狽，啲隧道又水浸，宣布一日停課有幾難呀？」、「家長自行定奪請唔請假，天文台閣下自理」、「其他區唔知，元朗就橫風橫雨又水浸，真係有遮都冇用，小朋友返學途中真係好危險又全身濕住返學，好易病」、「元朗小朋友一齊 let’s get wet」、「真係黐線，今日行雷閃電落大雨，仲好多地方水浸，居然要返學……」、「小朋友點出門」。

天文台發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。（Threads@mort_moran_）

天文台發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。（Threads@mort_moran_）

天文台發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。（Threads@mort_moran_）

暴雨下，港人如常上班上學（Threads@koala.2502715）

也有網民質疑天文台只以港島為準，漠視新界地區，「北區根本黑雨，以九龍港島為準的天文台」、「新界落到又嚴重水浸又話有山泥傾瀉，但點解都冇紅雨黑雨，新界的人不是人嗎？」、「又500年一遇、每個500年都過得好快」。

不過亦有網民建議，「其實有必要掛紅同黑時要鬆手啲，因為感覺上已經好惡劣，特別是雨是打横落」，獲大批網民認同。