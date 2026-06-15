2歲童證染H9N2禽流感　禾輋街市雞檔等15樣本陰性　大流行風險低

衞生防護中心上周六（12日）公布一名居於沙田的兩歲男童感染甲型流感（H9），衞生防護中心總監徐樂堅今日（15日）表示，經基因排序，男童證實感染人類H9N2禽流感，即使暫時包括在男童曾到訪的沙田禾輋街市內一間活雞檔抽取的17個環境樣本，有結果的15個均呈陰性，但衞生防護中心相信感染是來自禽鳥。



男童目前情況穩定，徐樂堅強調，男童感染的病毒沒有出現基因突變，13名家居接觸者及同病房病人，以及兩名雞檔員工的檢測亦對H9N2禽流感呈陰性，加上H9N2未具備在人與人之間傳染的能力，因此評估本地出現流感大流行的風險維持在低水平。



計及今宗個案，本港自1999年起共錄得11宗甲型流感（H9N2）個案，包括五宗本地和六宗外地傳入，至今沒有錄得死亡個案。



衞生署衞生防護中心6月12日公布一名2歲男童確診禽流感，他於6月初曾兩度由家人攜同前往禾輋街市活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸該店舖周遭環境。活雞檔6月13日如常營業。（鄧倩螢攝）

衞生署衞生防護中心6月12日公布一名2歲男童確診禽流感，他於6月初曾兩度由家人攜同前往禾輋街市活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸該店舖周遭環境。活雞檔6月13日如常營業。（鄧倩螢攝）

衞生署衞生防護中心6月12日公布一名2歲男童確診禽流感，他於6月初曾兩度由家人攜同前往禾輋街市活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸該店舖周遭環境。活雞檔6月13日如常營業。（鄧倩螢攝）

衞生署衞生防護中心6月12日公布一名2歲男童確診禽流感，他於6月初曾兩度由家人攜同前往禾輋街市活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸該店舖周遭環境。活雞檔6月13日如常營業。（鄧倩螢攝）

徐樂堅在衞生防護中心記者會中表示，該名兩歲男童沒有上學或接受暫託，病發前曾兩次到訪沙田禾輋街市，初步相信很大可能在街市接觸到受家禽污染環境而受感染，而食環署及漁護署在男童住所、曾到訪公園及涉事街市的新鮮糧食店，共採集17個環境樣本，15個陰性，2個樣本仍化驗中。

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即使最終所有環境樣本陰性 亦不能夠排除病人是在雞檔受感染

徐樂堅認為，即使最終所有樣本陰性，亦不能夠排除病人是在新鮮糧食店受感染，因為新鮮糧食店每天都要做大清洗，有機會病毒經清洗後消失。

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13名家居接觸者、兩名街市員工的檢測亦對H9N2禽流感呈陰性

男童目前情況穩定，徐樂堅強調，男童感染的病毒沒有出現基因突變，13名家居接觸者、兩名雞檔員工的檢測亦對H9N2禽流感呈陰性，加上H9N2未具備在人與人之間傳染的能力，因此評估本地出現流感大流行的風險維持在低水平。

連同新個案 香港過去27年共錄11宗H9N2 沒有死亡個案

計及上述個案，本港自一九九九年起共錄得11宗甲型流感（H9N2）個案，包括五宗本地和六宗外地傳入，至今沒有錄得死亡個案。

徐樂堅提醒，幼童較矮，前往有家禽出現地方時，可能會碰到受家禽排泄物污染環境，呼籲市民要保持雙手清潔，進食禽鳥及雞蛋前要徹底煮熟。