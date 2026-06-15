香港管弦樂團爆人事紛爭　11月離任樂團首席王敬發文：非主動辭職

香港管弦樂團早前向團員發聲明指，樂團首席（Concertmaster）王敬將於今年11月離任，但未有交待原因。王敬今日（15日）在社交媒體發帖文，就外界出現傳言和誤解作澄清，指自己並非主動辭去樂團首席的職務，而是被樂團管理層通知，而此前未經歷充分、實質的溝通，後來才被告知與新任音樂總監之間存在「理念或方向上的不一致」。



香港管弦樂團現時的候任音樂總監為芬蘭指揮家貝托祺（Tarmo Peltokoski），樂團早前宣布，他將於2026/27樂季正式出任音樂總監，接替執掌港樂12年的前任音樂總監梵志登（Jaap van Zweden）。



香港管弦樂團首席王敬被公布將於今年11月離任，他發聲明稱非主動辭職。（港樂官網）

王敬今日（15日）在社交媒體發帖文，指自己並非主動辭去樂團首席的職務，而是被樂團管理層通知。（小紅書圖片）

王敬今日（15日）在社交媒體發帖文，指自己並非主動辭去樂團首席的職務，而是被樂團管理層通知。（小紅書圖片）

王敬今日（15日）在社交媒體發帖文，指自己並非主動辭去樂團首席的職務，而是被樂團管理層通知。（小紅書圖片）

王敬：被樂團管理層通知終止首席職務 因與新任音樂總監理念不一致

王敬今日在社交媒體發帖文，指就其離任，外界出現了傳言和誤解，故此作澄清。他否認主動辭去首席職務，強調其離開與外界流傳因為專業能力、演出表現、職業操守或兼職失職等無關。

他又指，他較早前被樂團管理層通知終止首席職務，惟在此之前未有收到關於個人專業能力或工作表現的正式負面評估，也沒有經歷充分、實質的溝通，後來被告知原因是，他與新任音樂總監之間存在「理念或方向上的不一致」。

王敬：選擇發聲並非要攻擊任何人 而是要保護自己聲望

王敬又指，理解任何藝術機構都會進入新的階段，惟認為每位長期服務樂團的專業音樂家，理應得到基於事實、專業、基本尊重的溝通與處理。他又強調，選擇發聲並非要攻擊任何人或否定香港管弦樂團，而是要保護自己的聲望，又感謝香港管弦樂團、同事及觀眾多年來的支持。

芬蘭指揮家貝托祺為香港管弦樂團音樂總監。（香港管弦樂團圖片）

王敬由音樂總監梵志登邀請加盟 貝托祺新樂季接任音樂總監

王敬於2013年受時任音樂總監梵志登邀請，出任香港管弦樂團首席。二人合作11年，直至梵志登於2024年離任。其後音樂總監由芬蘭指揮家貝托祺候任。今年4月底，香港管弦樂團宣布貝托祺「坐正」，在2026/27樂季正式接任音樂總監。