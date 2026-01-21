《花樣年華—電影音樂會》亞洲首演　香港管弦樂團攜手呈獻

為慶祝五十周年，香港國際電影節協會夥同香港管弦樂團攜手呈獻特備節目《花樣年華—電影音樂會》亞洲首演，將於4月2日及3日於香港文化中心音樂廳演出三場，以幽婉纏綿的現場音樂演奏，引領觀眾沉湎於這部不朽電影的繾綣情懷。

香港國際電影節夥香港管弦樂團攜手呈獻特備節目《花樣年華—電影音樂會》亞洲首演。（官方海報）

作為揚威國際的香港電影代表作，王家衛執導、梁朝偉與張曼玉主演的《花樣年華》於2022年獲英國權威雜誌《視與聲》選為史上最偉大電影第5位，並於2025年獲《紐約時報》選為二十一世紀百大電影第4位，梁朝偉亦於2000年憑此片榮登康城影帝寶座。

梁朝偉亦於2000年憑此片榮登康城影帝寶座。（《花樣年華》劇照）

一闋為世不容的戀曲，在攝影大師杜可風及李屏賓的唯美華麗影像下，烘托着濃烈慾望與壓抑情感的交戰。柔情韻致的音樂猶如另一主角，細膩呈現背叛、失落、錯失的情懷。梅林茂的圓舞曲、米高嘉拉素的哀婉弦樂、納京高爾的拉丁爵士樂與潘迪華的華語老歌等多元風格糅合為一，與香港六十年代的懷舊氛圍結合得天衣無縫。

《花樣年華》於2022年獲英國權威雜誌《視與聲》選為史上最偉大電影第5位，並於2025年獲《紐約時報》選為二十一世紀百大電影第4位。（《花樣年華》劇照）

香港管弦樂團將於音樂廳架起大銀幕，與觀眾重溫這部動人心弦之作，在新加坡國家青年交響樂團首席指揮陳康明的帶領下，以優美音籟的魔力勾喚光影詩意的靈魂，在聲畫交融的時空，讓《花樣年華》臻至完美之境。