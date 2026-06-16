國際龍舟邀請賽50周年　首屆參賽者︰端午扒龍舟是小時候最大娛樂

【端午節／香港國際龍舟邀請賽／香港國際龍舟節】本周五（19日）是端午節，踏入50周年的「香港國際龍舟邀請賽」今年更名為「永明香港國際龍舟節」，由6月19日至7月1日舉行，逾220支隊伍參與，更特別增設「50周年漁民盃」，邀請6支本地漁民組隊，以傳統木製龍舟出戰，向早年漁民致敬。



主辦方旅發局邀請三代龍舟人分享故事，其中漁民出身的首屆參賽者拉叔表示，上世紀60年代生活樸實，端午扒龍舟是他們小時候最大的海上娛樂，直至龍舟正式賽事成立後，漁民由於每日捕魚下網及收網，下盤馬步特別穩，在早年的比賽具有優勢，「臨到終點再衝都贏」，惟隨着職業選手加入，漁民體力佳及諳水性的優勢不再，近年他亦走至幕後參與賽事統籌，努力讓龍舟文化得以延續。



2025年6月8日，「永明香港國際龍舟邀請賽」在尖東海濱舉行第二日賽事，中午的「扮嘢大賽」為焦點之一。（資料圖片／梁鵬威攝）

三代龍舟人︰戴曉琳、拉叔及劍明（圖左至右）。（旅發局圖片）

國際龍舟邀請賽今年增設漁民盃邀本地漁民組隊

旅發局表示，香港國際龍舟邀請賽今年踏入50周年，升級至「永明香港國際龍舟節」，由最初漁民在筲箕灣避風塘競渡，至後來規模逐步擴大，移師至維港舉行，今日已成為高水平國際比賽。今年更特別增設「50周年漁民盃」，邀請香港仔及柴灣等6支本地漁民組隊，以傳統木製龍舟出戰，向早年漁民致敬。

漁民出身的黃根仔（拉叔）與龍舟結緣近60年，為首屆參賽者。他表示上世紀60年代漁民生活樸實，端午節扒龍舟已是最大的海上娛樂。「以前捉魚無嘢玩，除咗踢波就係扒龍舟最好玩，由農曆五月初一扒到初五，初六先擺艇上岸。」

黃根仔（拉叔）與龍舟結緣近60年，為首屆參賽者。（旅發局圖片）

首屆參賽者拉叔︰早年漁民沒有特製龍舟 靠舢板練習

拉叔憶述指，早年漁民不會放棄生計「操龍」訓練，沒有特製龍舟，只靠舢板練習，連終點勝負也要憑肉眼判斷，後來1976年首屆國際龍舟邀請賽舉行，他想到能夠與外地選手同場競技，於是報名參與。

比賽當日，沿岸觀眾雲集，漁船泊滿海面，場面非常熱鬧。當時年輕的拉叔已認為，這不只是比賽，更標誌着香港首次將本地傳統節慶活動推向國際，開啟香港國際龍舟邀請賽的歷史新一頁。

2025年6月8日，「永明香港國際龍舟邀請賽」在尖東海濱舉行第二日賽事，市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。（資料圖片／梁鵬威攝）

賽事水平不斷提高 漁民體力佳及諳水性的優勢不再

拉叔又指，漁民由於每日捕魚下網及收網，下盤馬步特別穩，在早年的比賽中具有一定優勢，惟隨着賽事水平不斷提高，職業選手參與，他們體力佳及諳水性的優勢不再。「以前我哋漁民隊可以中段慢慢回氣，臨到終點再衝都贏。」

隨着年紀漸長，拉叔近年走至幕後，參與賽事統籌，推動龍舟運動發展，去年更奪得「龍舟榮譽教練獎」。他表示，龍舟製作的成本不低，曾擔心參與比賽人數減少，龍舟文化式微，因此期待今年久違舉辦的「漁民盃」，讓龍舟傳統文化得以延續。

熱愛攝影的劍明連續19年參加國際龍舟邀請賽，成為生命的一部份。（旅發局圖片）

攝影愛好者劍明連續19年參賽︰齊上齊落嘅開心特別唔同

熱愛攝影的劍明年輕時機緣巧合下拍攝龍舟，被鼓聲、槳影與衝線一刻的刺激感深深吸引，原本只在岸邊捕捉龍舟的動感，怎料「一划即合」，自此與龍舟結緣，連續19年參加國際龍舟邀請賽，成為生命的一部份。

劍明認為，龍舟不僅是一項運動，鼓槳聲過後與隊友相聚時光才是着迷之處。「一條中龍幾十人一齊參與，可以同隊友齊上齊落，齊齊為同一個目標努力，嗰種開心係特別唔同。」

港鐵龍舟隊去年奪得「扮嘢大賽」冠軍，隊員戴曉琳期望今年再度參與比賽。（旅發局圖片）

港鐵龍舟隊戴曉琳三年前首次參賽︰更多年輕人參與便可傳承龍舟文化

港鐵龍舟隊去年奪得「扮嘢大賽」冠軍，隊員戴曉琳三年前在同事的邀請下，首次參加比賽。她表示，沒想過有一天由坐在電視機前觀看賽事的觀眾，角色變成螢幕上的選手。

戴曉琳又指，去年以孫悟空的造型亮相，雖然在炎炎夏日扒龍舟感到辛苦，但沿岸觀眾不斷為他們打氣，旅客也熱情合照打卡，因此特別盡興，期望今年再度參與比賽，並認為只要讓更多年輕人參與，便有機會將龍舟文化傳承下去。