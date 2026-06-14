8000萬六合彩｜端午金多寶6.18攪珠 1行為助中頭獎？附8熱門號碼
撰文：林遠航
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馬會宣布，六合彩端午金多寶攪珠將於週四（18日）舉行。今期特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金為8,000萬元。馬會又公布中獎「貼士」，指在今年4個金多寶共9個頭獎幸運兒中，有4位都以複式獎券作投注。另外，近5次的端午金多寶中，有兩個號碼被攪出過3次，另有6個號碼被攪出2次。熱門號碼是甚麼？最旺投注處在哪裏？一文看清。
六合彩｜端午金多寶何時攪珠、何時開售？
六合彩端午金多寶攪珠將於週四（6月18日）晚上9時30分舉行。獎券將於今晚（6月14日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。截止售票時間為攪珠日（6月18日）晚上9時15分。
六合彩｜端午金多寶頭獎多少？
馬會表示，今年端午金多寶特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為8,000萬港元。
六合彩｜端午金多寶熱門號碼是甚麼？
馬會表示，近5次的端午金多寶中，攪出次數最多的號碼是16、24，均被攪出過3次。六個號碼各被攪出了2次，包括6、13、26、30、42、44。
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六合彩｜金多寶幸運兒都買複式獎券？
馬會表示，在今年的4個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎，佔全部頭獎幸運兒總數的44.4%。
在今年4月4日攪出的復活節金多寶中，頭獎幸運兒買了1注8個號碼複式運財獎券（俗稱「電腦飛」），獨中8,114萬。
2月21日馬年新春金多寶，頭獎5注中，每注派彩逾4,200萬元，其中2注為複式「電腦飛」，一注為7個號碼，另一注為8個號碼。
1月3日新年金多寶，頭獎1.5注中，每注派6,800萬元，其中0.5注為10個號碼複式自選獎券，即用了1,050元贏得3,400萬元。
六合彩｜最幸運投注處在哪裏？
馬會今年3月31日公布「最幸運投注處」易主，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，截至2026年1月30日，歷年有47位頭獎幸運兒在該處投注。
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