3名懲教員涉偷電視機回宿舍　總懲教主任稱沒批准過被告搬走電視

東頭懲教所3名懲教員涉以垃圾車偷運4部電視機回宿舍案今（16日）續，總懲教主任李嘉輝指他沒批准被告搬走4部電視，他被盤問時承認在本案開審前一周，懲教監督曾召開一個關於法庭禮儀的會議。他同意他在2008年曾就鎖閘問題向其上司作假供詞，辯方指李今日作供也是不盡不實，李否認。



3名被告：胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），其中首及第三被告被控入屋犯法；首及次被控被控將未授權物品帶離監獄；次被告被控處理贜物罪，指他們於2024年3月15日，在赤柱東頭懲教所大樓地下3號飯堂儲物室，偷走4部新電視，並把它們搬到懲教員宿舍。

總懲教主任李家輝供稱，沒有批准過任何人搬。(陳曉欣攝)

首被告胡漢傑。(陳曉欣攝)

李指無申請即係非法

總懲教主任李嘉輝今繼續作供，他稱根據監獄條例，將物品攜離監獄需要申請並獲監督批准，他無就涉案4部電視收到申請：「如果冇申請即係非法。」

院所內有多個攝像鏡頭

辯方盤問關於控制室職員看閉路電視的情況，辯方指當時有2名懲教員在房間，李否認，並指院所有多個攝像鏡頭，懲教員如果見到和留意到異常情況，則會即時通報。

李承認保住飯碗曾說謊

李又承認他16年前在荔枝角羈留所任職時，曾向上司謊稱有「Double lock」院所的閘門，結果聆訊揭發他被拍到沒有。李承認當年為了保住飯碗而說謊，否認庭上作供不盡不實。

認開審前曾開提醒注意法庭禮儀會議

辯方指，東頭懲教所的監督徐兆邦，在本案開審前一周曾召開一個提醒注意法庭禮儀的會議，李同意，指當時談及要守時、有禮貌和關電話。辯方問李知否會上有人錄音，李說不知。辯方再追問有誰出席會議，李被提醒下才確認到另外2名出席者，辯方質疑他幾年前的事也記得，上星期發生的事卻印象模糊，又指李是東頭「第二把交椅」。李自言：「我比較蠢囉。」

案件編號：DCCC 359/2025