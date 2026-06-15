3懲教員涉偷4部買給在囚人士的新電視　有被告指同事稱「上面」准

東頭懲教所3名懲教人員，涉把放在儲物室內，原本購來供在囚人士使用的4部電視機，叫3名在囚人士幫他們搬到車上，並涉把該4部電視機運回懲教員宿舍。3人否認入屋犯法、處理贓物等3罪，案件今（15日）在區域法院開審。控方指，其中一名被告被捕後稱，有同事指此舉獲「上面」批准，因為有些同事的宿舍無電視。



被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在香港，作為侵入者進入赤柱東頭灣道70號東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，在該處偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。

次被告獨自被控1項處理贓物罪，指他在2024年3月15日在香港，知道4部電視機是贓物，而不誠實地將該贓物保留、搬遷、處置或變現。

首被告胡漢傑。(陳曉欣攝)

總懲教主任李家輝作證時稱，儲物室內的物資只限在院所內使用，職員宿舍不是院所範圍。(陳曉欣攝)

10部新電視原本買給在囚人士使用

控方開案陳詞指，首被告是二級懲教助理，次及第三被告是一級懲教助理，案發時3人均在東頭懲教所當值。2023年11月10日， 懲教署購入10部全新的Skyworth電視機，電視以紙箱包裝，每部價值1700元。電視是供懲教所內的在囚人士使用，存放在東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂內的一個儲物室，儲物室會鎖上，須得到懲教主任或以上職級人員批准，才可取得該室的鎖匙。

當日有人把物資搬到儲物室

案發當日上午9時許，懲教中班人員被指派將一些物資，從附屬大樓搬到儲物室，高級懲教主任蕭詠禧等4人，將一些過期醫療物資搬出儲物室。期間留下二級懲教助理翟樹仁看守儲物室， 翟鎖上門。

兩名被告叫3名在囚人士搬運4部電視

至9時23分，首及第三被告來到3號飯堂，第三被告稱想將一些物資搬入儲物室。要求翟開門，翟照辦。胡隨即指示1號飯堂的在囚人士，將4部電視從儲物室搬到3號飯堂對面的小組辦公室。第三被告又叫翟一同到大樓正門休息一下，第三被告其後向翟稱「工作完成」，翟便返回飯堂鎖上儲物室。

次被告把4部新電視用垃圾車運到宿舍

9時45分，首被告指示錢昕賢、江卓謙及何秀俊用黑色垃圾袋包住被盜電視，並搬上停泊在大樓外的垃圾收集車，次被告駕駛垃圾車並駛向大閘，他要求駐守大閘的人員洪景陽放行，首被告此時亦尾隨離開，洪相信車上只有垃圾，因此放行。至近10時，次被告將垃圾車停在初級職員宿舍，首及次被告把被盜走的電視機搬入宿舍。

高級懲教主任在宿發現被盜的電視

負責保安的高級懲教主任區晉源，在同月19日前往宿舍2E休息室時， 發現4部被盜電視，其中3部未開箱。

首被告指有同事指上面批准

首被告在警誡下稱，同事霍國光表示，「上面」批准將4部電視搬到職員宿舍，因為有些同事的宿舍沒電視。霍叫他帶3名在囚人士協助搬電視。他將4部電視放在2E室。他因為擔心電視被垃圾車上的廚餘弄髒，所以用垃圾袋包住。

第三被告則稱，首被告是其助手，當日有附屬大樓1樓的物資會被搬到儲物室，故他叫翟樹仁不要上鎖。

首及第三被告當日不涉搬運物資行動

控方指，中班人員可證明首被告和第三被告並沒參與搬運物資行動，二人無權打開儲物室門鎖。閉路電視顯示，二人僅搬運了被盜電視，沒有其他。此外，次被告亦被拍到協助首被告把電視搬到宿舍外。

3名協助搬運的在囚人士是無辜的代理人

控方指，3名曾協助被告搬運電視的在囚人士，均是無辜的代理人，故3人並未有被控。

總懲教主任李家輝供稱，儲物室內的物資只限在院所內使用，職員宿舍不是院所範圍。如有人要取得鎖匙，須同時得到物流主任和高級懲教主任的批准。李在閉路電視片段認出首被告身處儲物室，尾隨搬電視機的在囚人士。李在另一片段確認一輛垃圾車上，有個用黑色膠袋包住，疑似電視機的物體，並駛向宿舍方向。

案件編號：DCCC 359/2025