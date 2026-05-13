懲教員涉捅穿囚友直腸　控方指多人擒欄看襲擊　被告否認容許私刑

18歲羈留犯在壁屋懲教所涉被懲教職員用木棍捅肛門案今（13日）續，被指知情不報的一級懲教助理郭紹輝，今接受控方盤問。控方指郭見到下屬譚力翀帶事主等人去後樓梯，並有囚犯去拿地拖棍，之後有很多囚犯擒上鐵欄張望，郭沒有驅散他們，默許囚犯們觀看襲擊過程，直指郭容許譚等被告濫用私刑，郭則「企埋一邊」，視若無睹，事後圖靠讓趙吃止痛藥掩飾事件，且無向上級回報。郭一概否認，他因痛風發作致腳趾公劇痛，才叫譚往取止痛藥。控辯雙方已傳畢證人，案件押後到下周二（19日）作結案陳詞。



郭被控公職人員行為失當罪

4名受審被告：郭紹輝（56歲，退休一級懲教助理），及3名囚友：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

被告郭紹輝否容許下屬向囚友行私刑。(陳蓉攝)

以為趙當晚食私家飯

一級懲教助理郭紹輝今續接受盤問。他稱，譚力翀當日帶姓趙事主趙離開活動室後，趙沒再返回活動室。郭其後獲告知「肥迪（趙）」肚痛想休息。郭指，他當時以為事主食「私家飯」。控方質疑，郭為何會覺得趙肚痛但卻去食私家飯？郭反問：「肚痛唔使食飯呀？」

忘記趙有否提及肛門痛

郭稱，他其後巡房時得知趙肚痛，他見趙冚着被，形容趙：「個樣少少乸埋一舊，但冇話痛到哎吔哎吔咁。」郭說不知趙痛了多久：「記得佢話屙唔出屎囉。」又忘記趙有無提及肛門痛。控方就指，郭在錄影會面表示過趙說肛門痛，郭今稱他當時也不肯定。

痛風發作曾叫譚代取止痛藥

郭續稱，他當日曾痛風發作，右腳腳趾公劇痛，因此吩咐譚代他取藥，譚取藥前交代趙肚痛，會替趙取止痛藥。控方着郭看閉路電視片段，指片中他「健步如飛」。郭同意他「行到」，但否認健步如飛。

認為處理不到便無問細節

郭指，譚在翌日看來憂心忡忡，告訴他：「我琴晚搵枝棍篤咗佢籮柚。」郭當時驚訝稱：「吓？」控方問郭除了「吓」外做了甚麼。郭稱：「(該事)唔係我處理到嘅嘢。」他指示譚向其上司朱英泰匯報。控方質疑郭為何不問細節。郭反問：「我處理唔到仲知道細節？咪變咗有嘢上身囉。」

控方指郭容許譚行私刑並企埋一邊

控方指出，郭知道在院所內玩潑粉遊戲違規仍容許，見到譚帶趙等人去後樓梯，見到有囚犯拿着沒拖頭的木棍去後樓梯，有很多囚犯擒上鐵欄張望，郭仍沒有驅散他們，默許他們觀看襲擊過程。郭容許譚等被告濫用私刑，郭則「企埋一邊」，視若無睹，事後圖靠讓趙吃止痛藥掩飾事件，郭從無向上級回報。郭對此一概否認。

譚及另一人已承認襲擊等罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024