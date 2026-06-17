中大學生會前會長蘇浚鋒涉煽惑投白票　終院今駁回上訴

中大學生會前會長蘇浚鋒涉在2021年立法會選舉期間，在Facebook專頁轉載前立法會議員許智峰呼籲選民投白票的帖文。他在原審裁判官裁定條例合憲後，承認煽惑他人在該選舉中投白票罪，被判緩刑。蘇提出終極上訴，爭議條例違憲，限制市民表達自由及接收不同資訊的權利 。終審法院法官早前聽取陳詞後，今（17日）頒判辭，駁回蘇浚鋒的上訴。



上訴人蘇浚鋒被控一項選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，指他於 2021年10月30日至12月15日在 2021 年立法會換屆選舉中，於 Facebook 轉載 「許智峯 Ted Hui Chi Fung」專頁於同年 10 月 29 日的帖文，該帖文煽惑在該選舉中投票的另一人，以任何方式處置選票，致使該選票被視為無效。

原審裁判官裁定控罪合憲後，蘇承認控罪，被判囚2月，緩刑18個月。他其後向高等法院提出上訴，亦被駁回。

案件編號：FACC 3/2025