立法會選舉2025｜警國安處拘68歲男　涉網上煽動不投票或投白票

警方國安處從去年9月發現，網上社交平台一個帳戶持續釋出具煽動意圖的言論，當中包括煽動他人對香港特區政府、司法機構及執法部門的仇恨和藐視。近日警方發現有關帳戶，煽動市民在未來的立法會選舉不投票或投白票。



國安處經調查後鎖定有關社交帳戶管有人的身份，今日（18日）拘捕該名68歲男子，涉嫌涉嫌「作出具煽動意圖的作為」及違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，他正被扣查。行動期間，警方檢獲多部數碼裝置。警方行動仍然持續，不排除有進一步的拘捕行動。



警務處國家安全處警司陳安銘交代案件。（陳浩然攝）

據了解，警方調查發現，被捕人近日在其個人社交平台帳戶發布帖文，以暗喻方式煽惑他人不投票或投白票，妄圖干預選舉、破壞選舉制度；此外，被捕人自去年7月至今，亦不斷在其社交平台發布具有煽動意圖的帖文，共約160篇，內容包括抹黑特區選舉制度，鼓吹重燃抗爭，煽動群眾推翻政權，甚至尋求外部勢力介入，妄圖煽動他人對特區選舉制度、特區政府、司法機關及香港警隊的憎恨及藐視。

截至今日（18日），警方已偵破14宗與選舉有關的刑事案件，包括刑事毀壞及盜竊等，並已拘捕18人，其中8人已被起訴。近日廉政公署亦採取拘捕行動，拘捕3人涉嫌於網上轉載貼文，煽惑他人不投票或投白票。

警方重申，釋出具煽動意圖的文字或煽惑他人在選舉期間不投票或投無效票，是嚴重罪行。「煽動意圖罪」一經定罪，最高刑罰是監禁7年；選舉相關罪行一經定罪，最高刑罰則為監禁3年，以及罰款港幣20萬元。就選舉相關的罪行，警方會與廉政公署保持溝通。

警方表示，選民投票是履行公民責任，警方、廉政公署和香港市民會致力維護選舉順利進行，絕對不會姑息任何人影響選舉。