蘇浚鋒轉載投白票貼文　認為被指煽惑屬違憲　提上訴被駁回

中大學生會前會長蘇浚鋒，涉在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，在其 Facebook專頁轉載前立法會議員許智峰呼籲選民投白票的貼文，蘇因而被控煽惑他人在該選舉中投白票罪。蘇在原審時曾爭議控罪違憲，惟不獲原審接納，蘇隨後認罪，判囚2月緩刑執行。蘇其後以案件呈述方式向高等法院提上訴，重申本罪關乎言論自由，若要對此施加限制，必須合理。暫委法官姚勳智今（3日）頒下裁決，指煽惑不投票不但使選舉變得徒勞，亦影響民意代表的順利交接，條例只限制選舉期間的公眾活動，並非全面禁止表達意見，沒有侵犯蘇的言論自由，遂駁回上訴。



上訴人蘇浚鋒（23歲，項目主任），答辯人為律政司。

中大學生會前會長蘇淩鋒指控罪侵犯言論自由提出上訴。(資料圖片/李慧娜攝)

投白票本質是合法行為

暫委法官姚勳智引述蘇的上訴理據指，投白票本質上是合法行為，投白票有其意義，政府不應禁止；蘇認為控罪違憲，侵犯公民的表達自由，完全無關規管操縱或破壞選舉的行為；政府在毫無合理基礎下，假設選民缺乏批判性思考能力，律政司未能證明公開鼓勵選民投白票或無效票，會影響他們行使投票權；鼓勵他人投白票與遊說他人投票給某一候選人並無不同，兩者卻受到差別待遇，有違法律面前人人平等原則。蘇要求法庭裁定，控罪的立法目的並非出於法律目的。

涉案條例因2019年情況而訂立

姚官指，本港的選舉制度的獨特歷史和立法背景不可被忽視，2019年的暴動嚴重破壞了本港的穩定和繁榮，涉案條例正是在此背景下訂立。因此，蘇援引有政權容許組織投無效票的海外案例並無用處。

立法目的為確保選舉公平

姚官續指，條例的立法目的是確保選舉公平、公開和誠實地進行，並防止舞弊及非法行為。煽動或組織公眾不投票顯然不利於選舉有效進行，更浪費公共資源。

對於蘇指，不投票只是一種表達對政府不滿的方式，政府不應限制言論自由。判辭指條例並非限制個人的投票選擇，而是限制煽動行為，條例明顯是為了確保公平公開的選舉而訂立。

非全面禁止表達意見

姚官指，條例所設的限制只限於選舉期間的公眾活動，並非全面禁止表達意見，最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年，不算嚴厲，不會對受影響的人造成過重的負擔；就差別待遇，姚官指煽惑不投票擾亂或操縱選舉，不可與鼓勵投票比較。

條例無侵犯言論自由

姚官又指，煽惑不投票不但使選舉變得徒勞，亦影響民意代表的順利交接，認同原審裁定，條例沒有侵犯言論自由，亦無違法律面前人人平等原則，遂駁回上訴。

案件編號：HCMA 457/2023