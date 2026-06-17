AI降企業營運門檻　「一人公司」去年激增逾四成

受惠於人工智能（AI）等科技工具急速發展，企業營運門檻降低，去年本港有157,812間一人公司（即只有一名成員組成的公司）成立，較2024年激增逾44%。商經局表示，政府會持續檢視各個資助初創的計劃和支援措施的執行情況和成效，了解包括一人公司在內的發展情況及面對的挑戰，並適時作出優化或調整，以靈活回應企業不斷轉變的營運及發展需要。



工聯會立法會議員李廣宇。（何夏怡攝）

李廣宇關注政府支援一人公司措施

立法會勞工界議員李廣宇就政府支援一人公司的措施提出書面質詢，引述資料指，截至今年5月，內地已有超過20個城市推出一人公司專項扶持政策。他提問特區政府會否檢視現行各項創業及創科資助計劃的申請門檻及審批程序，包括申請文件要求、配對資金要求及企業營運年期限制等，以評估是否對人力及資源有限的一人公司構成障礙。

商務及經濟發展局回覆，根據公司註冊處資料，過去五年新成立的一人公司分別有91,104（2021年）、85,894（2022年）、104,875（2023年）、109,510（2024年）、157,812（2025年）。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳葦慈攝/資料圖片）

商經局：各決策局提供多元資助及支援

商經局表示，政府相關決策局和部門一直透過不同資助計劃及措施，為有意創業的人士提供支援，並推動香港企業（包括一人公司）的多元發展，包括工業貿易署轄下的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(「BUD專項基金」、民青局和青年發展委員會在青年發展基金下推出的「民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃」、創科局轄下創新科技署一推出的「創新及科技基金」等等。

此外，科技園公司為處於不同發展階段的初創企業提供多元化的支援計劃，位於河套的港深創新及科技園亦已於今年年第一季展開培育計劃，為初創企業（包括一人公司）提供孵化及加速支援；數碼港則透過一系列創業計劃，為年輕創新者及初創企業提供全方位創業支援。