博鰲亞洲論壇｜AI重心西去東來亞洲崛起　廣東培育「一人公司」

3月25日，博鰲亞洲論壇2026年年會進入議程密集期，在人形機械人與「AI+」賦能產業升級等近50場分論壇的議程中，人工智能毫無懸念地成為今年的核心議題，一場有關「人形機械人」的分論壇座無虛席。



千里之外的北京，2026中關村論壇年會正式開幕，機器人「濃度」再創新高——多用途的具身智能機械人全面融入論壇場景，從迎賓引導到互動交流，處處可見「智能身影」。

南北呼應之間，人工智能正從議題走向現實。在論壇內外，一場關於AI發展重心的轉移、產業邏輯的重構與區域佈局的創新正在同步上演。AI，正在從實驗室滲透進產業與生活的每一個角落。

博鰲亞洲論壇2026年年會將於24日至27日在海南博鰲舉行。今年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。（博鰲官網）

博鰲信號：亞洲成為AI「引領者」

3月24日發布的《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》明確指出：全球人工智能發展重心正從歐美加速向亞洲轉移，亞洲正從AI的主要應用市場，轉變為創新、產業化與治理實踐並重的重要力量。

這一判斷背後是紮實的數據支撐。報告構建的「亞洲AI發展指標體系」顯示，亞洲AI發展呈現「梯隊並存、差異化路徑、合作潛力大」的結構性特征。德勤中國研究主管合夥人陳嵐在解讀時，將亞洲各國劃分為三個梯隊：以中國、韓國、日本為代表的第一梯隊，具備全鏈條成熟度與自主技術生態；以新加坡為代表的第二梯隊，政策驅動與治理示範效應突出；以印度、印尼為代表的第三梯隊，以市場潛力和應用場景為突破口。

全球AI大模型周調用量排名。

值得注意的是，亞洲經濟體之間的AI協作已不再停留於概念層面。陳嵐透露，在晶片產業鏈方面，中日韓三方已在探討或執行相關合作協議；在具身智能領域，中國新能源汽車的成功經驗可為其他行業借鑑。正如意大利前總理保羅·真蒂洛尼在接受採訪時表示，中國科技發展浪潮將惠及全世界人民。

與博鰲論壇的熱烈討論相呼應，2026中關村論壇年會則給出了AI落地的另一種答案：機器人不再是展台上的「展品」，而是實實在在的「參與者」。這也印證了產業界的一個共識：2026年是具身智能從「實驗室」走向「應用場」的關鍵之年。

如果說博鰲論壇討論的是亞洲AI發展的宏觀趨勢與區域協作，那麽中關村論壇則展示了中國在具身智能這一前沿賽道的落地能力。一南一北，互為注腳。

產業脈搏：大廠開啟「Token競賽」

博鰲論壇的熱議話題，恰是當下AI產業動態的映射。如果說2025年是大模型的「百模大戰」，那麽2026年的關鍵詞則是「智能體」。

隨著AI從通用模型階段邁入智能體驅動的產業深水區，Token正成為AI時代的核心生產資料與價值衡量標尺。一個覆雜智能體任務的Token消耗量可達普通對話模式的幾十甚至上百倍，被業內戲稱為「算力黑洞」。

Token中文譯名為詞元。（鞭牛士）

這一變化正在重構商業邏輯。OpenClaw的意外走紅，讓「養蝦」變成了大廠之間的新一輪競賽。

近期，國內科技大廠集體開啟新一輪戰略升級：騰訊計劃翻倍加碼AI新產品；阿里巴巴提出未來五年雲與AI商業化收入突破1000億美元的宏偉目標；中國聯通則宣布要搶抓「Token經濟」創新機遇。雲服務的商業模式正經歷質變，算力從成本中心轉化為持續收入來源，各大雲廠商近期紛紛調整定價策略，漲幅顯著。

根據相關研究機構的統計，2025年全球人工智能市場規模已達7575.8億美元，同比增長18.7%。中國的AI產業規模在政策扶持、市場需求和技術叠代的協同驅動下，呈現出爆發式增長態勢。

廣東探索：另辟蹊徑培育OPC生態

作為中國製造業大省的廣東，也在一周前發布了一項頗具前瞻性的佈局，恰好回應了「AI如何落地」這一核心命題。

3月17日，廣東省發展改革委印發了《廣東省支持人工智能OPC創新發展行動方案（2026-2028年）》。OPC即「One Person Company」，意為「一人公司」。該方案的目標是，到2028年，將廣東打造成為全國領先的人工智能OPC發展高地，培育千家標桿企業，集聚萬名創新創業人才。

深企工業版人形機械人在新能源汽車工廠「實訓」場景。（每日經濟新聞）

這一「劍走偏鋒」的方案，試圖解決AI落地中最關鍵的「最後一公里」問題。廣東的意圖很明確：搶占AI產業應用的制高點。無論是短劇短視頻、跨境電商，還是數字文創，廣東試圖通過培育無數個輕量化、高效率的AI「一人公司」，將AI能力滲透進千行百業，形成數字原生、敏捷叠代的創新生態。

從博鰲的「亞洲引領者」論斷，到中關村的具身智能「沉浸式」應用，再到廣東的OPC生態試驗——2026年春天，AI的敘事正在發生深刻轉變。