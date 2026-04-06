內地｢一人公司｣註冊激增近5成　創業者靠AI寫歌企業估值3000萬

隨著AI技術爆發，「一個人加上AI就是一間公司」的願景正於內地加速落地。據最新數據顯示，2025年上半年內地「一人公司」（OPC, One Person Company）新註冊數同比增長達47%，這批被稱為「超級個體」的創業家，正利用AI充當「矽基員工」，打破傳統企業的人力限制。有創業家憑借AI編寫爆紅歌曲及程序，公司估值已暴漲至3000萬元人民幣。



據《紅星資本局》報道，不少資深創業家正從傳統管理模式中「退步」，回歸一人狀態。在寧波經營建築設計公司的王凱利，曾帶領七八人的團隊，卻深受人員臃腫、管理內耗之苦。2023年他決定轉型為「一人公司」，將設計、商務、運營全數攬上身。

王凱利透露，現在他將重複性工作交由AI處理，自己專注於創意與客戶溝通。轉型後不僅決策更高效，更因去掉了管理成本與薪酬開支，利潤率比帶團隊時期提升了20%至30%。他直言，這種「簡單、高效、完全由自己掌控」的節奏，才是最舒服的創業狀態。

王凱利成立「一人公司」。

追逐AI風口 20萬日活網站獲創投青睞

除了傳統行業轉型，AI原創業務更是這波熱潮的重災區。電子科技大學畢業生楊平，自2023年起嘗試「一人創業」。2025年2月，他利用DeepSeek編寫單曲《七天愛人》，在網易雲音樂播放量突破200萬次，僅版權費已賺得「五位數」。

楊平隨後上架多項具話題性的AI功能，如「AI僱傭人類」及保護隱私的「碳基圈」，其個人網站註冊量至今突破3萬，日活（DAU）超過20萬。據悉，已有數家創投機構向其招手，給出的天使輪估值介乎3000萬至5000萬元人民幣。楊平坦言，面對AI工具的強大，他亦存有危機感，希望透過融資與資本保護，擴大用戶規模並防範抄襲。

電子科技大學畢業生楊平，自2023年起嘗試「一人創業」。畫面為他的電腦AI工具正在工作。

不過，北京哪吒互娛創始人蘇魁則指出，OPC的一年存活率僅有約10%。作為程序員出身的他，雖然開發了AI輔助2D動畫平台，但仍苦於推廣不專業、用戶增長緩慢等問題。

蘇魁更感嘆，一人公司最難之處在於瑣事纏身，尤其是法律與財務問題。他曾因代理機構加價拒退款而被迫進行網上訴訟，亦曾因網站內容被照搬而請律師維權。他無奈稱，這些非業務核心的瑣事花費了其大量精力。為尋求支援，他選擇入駐北京中關村的AI孵化社區，透過園區提供的政策宣講、投資對接及創業培訓來補足個人短板。

北京哪吒互娛創始人蘇魁。

目前，北京、上海、成都、深圳等多地已陸續出台「一人公司」專項扶持政策。上海臨港新片區推出「超級個體288行動」，提供最長3年免租及高達50萬元的算力補貼；成都則落地首個OPC創業社區，提供一站式投融資服務。

工信部信息通訊經濟專家委員會委員盤和林分析指，一人公司的門檻在於創業者的AI應用能力及管理才幹。他認為，OPC是AI應用類企業的一種新組織模式，政府應致力於降低交易成本、優化營商環境，並配套大量人才激勵政策，而非單純給予算力補貼。他強調，一人公司最大的短板在於缺乏社交脈絡，因此訂單與上下游資源的連接將成為存活關鍵。