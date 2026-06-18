黑雨．618｜54年前的今天也曾暴雨　「六一八雨災」旭龢大廈倒塌

天文台今日6月18日中午12時55分發出黑色暴雨警告信號，新界北區多處水浸，其中屯門多處嚴重水浸。恰巧，今日是香港618水災、六一八水災、香港六一八雨災54年，當年水災事件後，政府成立「雨災調查委員會」並發表報告，並促成了在1977年成立土力工程處，即現時土木工程拓展署前身，建立斜坡安全管理系統，以致因暴雨引致山泥傾瀉及其他慘劇在過去數十年亦沒有再發生。



1972年的6月18日雨災，觀塘雞寮安置區和寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，事件釀成138死、71傷，成為香港史上死亡人數最高的山泥傾瀉意外。土力工程處2022年曾在中環大館舉辦「回顧歷史，居安思危：『六一八』山泥傾瀉事故50年」紀念活動的專題展覽，讓市民了解這場「618雨災」 。



1972年「618事件」中，整個觀塘雞寮寮屋區被掩埋，造成71人死亡。（土木工程拓展署圖片）

1972年6月16日起，香港大雨連場，居於觀塘雞寮安置區的居民，在暴雨首日已擔心木屋區附近的建築地盤泥土有滑坡風險，當時警方接報到場後，曾勒令地盤須確保泥土不再下瀉，惟到了6月18日，山泥終抵受不住暴雨沖刷而下塌。

觀塘翠屏街的臨時木屋區的70多間木屋被大量山泥所淹沒，部分木屋更被山泥推至觀塘新區。由於事發當日為星期日，加上多日連場暴雨，大批居民都未有外出，導致災情嚴重，多人遭到活埋，造成71死52傷。

同時港島半山地區寶珊道因豪雨而發生山泥傾瀉，當晚山坡上的山泥開始向下滑，首先沖毀一棟兩層高樓房；再將干德道一棟6層高樓宇沖毀。山泥之後直衝當時新落成、樓高12層的旭龢大廈，強大衝擊力令大廈全棟倒塌。駐港英軍及消防員當時連夜搜救，救出不少生還者，這一次慘劇依然造成67死19傷。至於倒塌的旭龢大廈，是香港至今最多層數的倒塌建築物。

1972年6月18日寶珊道山泥傾瀉衝毀了多幢大廈。（土木工程拓展署圖片）

當時香港各界眼見多人受災，隨即發起籌款賑災，藝人梁醒波、許冠文、李小龍、陳寶珠、任劍輝、白雪仙及新馬師曾等當紅巨星，馬拉松式籌款12小時，共籌得900萬元，打破當年賑災籌款的紀錄。

1972年6月18日寶珊道山泥傾瀉衝毀了多幢大廈。（土木工程拓展署圖片）

土力工程處2022年舉辦的紀念活動專題展，有4D山泥傾瀉虛擬實景體驗區，參加者可從寮屋戶體驗秀茂坪臨時安置區內被數百噸山泥覆蓋的情況 。STEM專區有「智能沙箱 -『 壩』同你擋 」，透過智能沙箱體驗泥石壩如何攔截天然山坡的山泥傾瀉。尚有苔玉工作坊，在光禿的土坡面重新種草是其中一項重要的例行定期維修斜坡項目，透過製作草球了解更多定期維修斜坡的重要性。