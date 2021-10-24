半山寶珊排水隧道創新技術減山泥傾瀉風險　內設展館記載血的歷史

本港早前先後受熱帶氣旋「獅子山」及「圓規」影響，引發多區暴雨，市民苦不堪言。每逢大雨，山泥傾瀉的風險便會增加，1972年半山寶珊道便曾發生災難性的山泥傾瀉，摧毀多幢建築物，包括一座12層高的旭龢大廈，奪走67人性命。其後土木工程拓展署轄下的土力工程處，便於上述地段開展一系列防治工程，發展局局長黃偉綸今日（24日）在其網誌中提到，2009年落成的「寶珊排水隊道」，便是透過創新技術調控地下水位，減低發生大型山泥傾瀉的風險，處方更於隧道內設立「山泥傾瀉科技展學館」，向公眾傳達斜坡安全的重要性。



「寶珊排水隧道」由兩條排水隧道和172支排水斜管組成，並配有自動實時地下水監測系統，可調控寶珊地段的地下水位，從而減低發生大型山泥傾瀉的風險。（發展局圖片）

由土力工程處於09年設計及建造的寶珊排水隧道，是香港最具標誌性的防治山泥傾瀉工程之一，以一套創新及可持續的地下水位調控系統，取代80年代裝設並逐漸老化的橫向排水管。

土力工程處見習土力工程師葉靖童表示，寶珊排水隧道是由兩條直徑3.5米、總長度500米的排水隧道，以及工程人員運用「向上打孔錘」，在狹窄隧道內鋪設的172支排水斜管（最長達100米）組成，另配有自動實時地下水監測系統。在暴雨期間，當地下水位上升至較高水平時，系統會以短訊提示土力工程處人員，並會自動開關水掣，控制地下水位在指定範圍內，提高山坡的穩定性，減低發生大型山泥傾瀉的風險。

圖為排水隧道體驗廊，工作人員透過「擴增實境」（ AR），示範排水斜管的操作及介紹地下水位調控系統的創新技術。（發展局圖片）

引入可縮回隧道鑽挖機縮減工期

葉靖童形容，除了首次在香港使用「向上打孔錘」技術外，工程人員在開鑿兩條排水隧道時，特別引入可縮回的隧道鑽挖機，當鑽挖機完成鑽挖一條隧道後，可縮回原位，再鑽挖另一條隧道，省卻在隧道盡頭處開挖豎井收回鑽挖機。應用這項創新技術後，令鑽挖隧道的時間縮短至四個月，亦大大減少工程對環境造成的影響。

土力工程處助理土力工程師馮一凡（左）和見習土力工程師葉靖童（右）早前擔任「山泥傾瀉科技展學館」導賞員，介紹「寶珊排水隧道」的建造過程。（發展局圖片）

寶珊道曾發生嚴重山泥傾瀉事故 奪去67命

土力工程處在建造寶珊排水隧道時，特別在隧道內設立「山泥傾瀉科技展學館」及舉辦導賞活動，向公眾傳達斜坡安全的重要性。館內有多個不同主題的展覽廊，其中「寶珊災難紀念廊」更展示了當年寶珊道山泥傾瀉事故奪去67命的歷史圖片及紀錄，提醒市民山泥傾瀉災難帶來的傷痛及教訓。此外，「氣候變化印象廊」則闡釋全球暖化令極端暴雨更加頻繁，以及在極端天氣下，確保斜坡安全的重要性。

1972年6月18日，半山寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，造成67人死亡。（土木工程拓展署圖片）

AR技術介紹地下水位調控系統

土力工程處助理土力工程師馮一凡表示，為提高導賞活動的趣味，館內加入不少理工科教育（STEM Education）和互動元素，例如「山泥傾瀉知識廊」，透過短片帶領公眾回顧香港百多年來山泥傾瀉的歷史、香港斜坡安全系統發展等；而「排水隧道體驗廊」剛透過應用「擴增實境」（AR）技術，示範排水斜管的操作及介紹地下水位調控系統的創新技術。

土力工程處處長張偉文博士表示，希望透過導賞團，讓年輕一代知道香港山泥傾瀉的歷史，令他們對山泥傾瀉保持警覺，同時讓大眾明白到人員如何透過科技管理山泥傾瀉的風險，他呼籲在暴雨或山泥傾瀉警告生效期間，市民應遠離斜坡，而業主亦有責任定時維修私人斜坡或擋土牆。

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兩名參加過導賞團的同學表示，透過活動接觸到不少新穎的事物，例如可以親身體驗實時監控地下水位、自動及手動降低水位設備是如何運作，亦可近距離接觸「機械狗」，了解土力工程處如何透過應用創新科技，減低山泥傾瀉的風險。現時「山泥傾瀉科技展學館」開放予公眾人士，學校或團體可在土力工程處的香港斜坡安全網頁預約導賞服務。