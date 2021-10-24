山泥傾瀉曾奪67命　寶珊排水隧道09年落成 黃偉綸：新技術防災

熱帶氣旋「獅子山」及「圓規」本月先後襲港，跑馬地樂活道期間更發生致命意外。發展局局長黃偉綸今（24日）於「局長隨筆」撰文，介紹本港最具標誌性的防治山泥傾瀉工程之一的「寶珊排水隧道」，該隧道於2009年落成，透過創新技術調控地下水位，減低發生大型山泥傾瀉的風險，免70年代山泥傾瀉、奪去67條人命悲劇重演。

土力工程處亦特別在隧道內設立「山泥傾瀉科技展學館」，開放預約導賞服務，予公眾增加相關知識，對山泥傾瀉風險保持警覺。



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「寶珊排水隧道」是香港最具標誌性的防治山泥傾瀉工程之一。(發展局「局長隨筆」圖片)

黃偉綸指，每逢大雨，發生山泥傾瀉的風險便會增加，1972年半山寶珊道發生災難性山泥傾瀉，摧毀多幢建築物，包括一座12層高的旭龢大廈，並奪走67條生命。土木工程拓展署轄下土力工程處隨後在寶珊地段開展一系列防治工程，其中，2009年落成的「寶珊排水隧道」，透過創新技術調控地下水位，取代80年代裝設並逐漸老化的橫向排水管，減低發生大型山泥傾瀉的風險。

「寶珊排水隧道」設實時地下水監測系統

土力工程處見習土力工程師葉靖童介紹指，「寶珊排水隧道」由兩條排水隧道（直徑3.5米，總長度500米），以及工程人員運用「向上打孔錘」，在狹窄隧道內鋪設的172支排水斜管（最長達100米）組成；另配有自動實時地下水監測系統。暴雨期間，當地下水位上升至較高水平時，系統會以短訊提示同事，並會自動開關水掣，控制地下水位在指定範圍內，從而提高山坡的穩定性，減低發生大型山泥傾瀉的風險，保障市民安全。

「寶珊排水隧道」上方鋪設排水斜管，英華書院一眾學生早前到場參觀。(發展局「局長隨筆」圖片)

葉靖童說，除首次在港使用的「向上打孔錘」技術，工程人員在開鑿兩條排水隧道時，特別引入可縮回的隧道鑽挖機。當鑽挖機完成鑽挖一條隧道後，可縮回原位，再鑽挖另一條隧道，省卻在隧道盡頭處開挖豎井收回鑽挖機。應用這項創新技術，令鑽挖隧道的時間縮短至四個月，亦大大減少工程對環境造成的影響。

山泥傾瀉科技展學館舉辦導賞活動

土力工程處特別在隧道內設立「山泥傾瀉科技展學館」及舉行導賞活動，向公眾傳達斜坡安全的重要性。館內有多個不同主題的展覽廊，其中「寶珊災難紀念廊」展示了當年寶珊道山泥傾瀉事故的歷史圖片及紀錄，提醒市民山泥傾瀉災難帶來的傷痛和教訓；「氣候變化印象廊」闡釋全球暖化令極端暴雨更加頻繁，以及在極端天氣下為確保斜坡安全持續努力的重要性。

土力工程處早前舉辦「山泥傾瀉科技展學館」導賞團，時任土木工程拓展署署長（現任發展局常任秘書長（工務））劉俊傑（右一）與英華書院的學生一起參觀科技展學館的各項設施。(發展局「局長隨筆」圖片)

土力工程處助理土力工程師馮一凡則指，為提高導賞活動的趣味，館內加入不少理工科教育（STEM Education）和互動元素，例如「山泥傾瀉知識廊」，透過短片，帶大家回顧香港過往百多年山泥傾瀉的歷史、香港斜坡安全系統的發展等；而「排水隧道體驗廊」則透過應用「擴增實境」（Augmented Reality – AR），示範排水斜管的操作及介紹地下水位調控系統的創新技術。

圖為山泥傾瀉知識廊，回顧香港過往百多年山泥傾瀉的歷史、香港斜坡安全系統的發展等。「山泥傾瀉科技展學館」現已開放公眾預約。(發展局「局長隨筆」圖片)

「山泥傾瀉科技展學館」現已開放給公眾人士、學校或團體預約導賞服務，並可於土力工程處的香港斜坡安全網頁進行預約。

黃偉綸指，氣候變化帶來極端天氣，令防治山泥傾瀉的工作更具挑戰。正如土力工程處處長張偉文博士所說，我們希望透過導賞團，讓年輕一代知道香港山泥傾瀉的歷史，令他們對山泥傾瀉風險保持警覺，同時讓大眾明白到同事如何積極透過科技，管理山泥傾瀉的風險。他又提到，在暴雨或山泥傾瀉警告生效期間，市民應遠離斜坡；而業主亦有責任定時維修私人斜坡或擋土牆，以防患未然。

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