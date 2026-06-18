精準扶貧報告｜2026/27社福開支達1359億元　佔經常開支總預算23%

政府今日發布首份《香港精準扶貧成果報告》，其中提到2026至27年度，政府在社會福利方面的經常開支達1,359億元，佔政府經常開支總額預算23%。其中有852億元為綜援及公共福利金計劃。截至去年底，約有164萬香港居民受惠於社會保障現金援助。



政府今日發布首份《香港精準扶貧成果報告》，其中提到2026至27年度，政府在社會福利方面的經常開支達1,359億元，佔政府經常開支總額預算23%。（歐嘉樂攝）

報告提到，在2026至27年度，政府投放於教育、醫療衛生及社會福利的預算經常開支已超過3,500億元，佔政府整體經常開支約6成。其中教育佔1,023億元，醫療佔1,189億元，社會福利1,359億元，而房屋方面的公共開支則為645億元。

報告指，除了高齡津貼等不設經濟審查的計劃外，現時有85萬戶家庭受惠於現金福利，每戶每月平均受惠5,800元；此外，約86萬戶家庭受惠於過渡性房屋、簡約公屋、中轉屋及公屋，平均每月受惠9,900元。

政府今日發布首份《香港精準扶貧成果報告》。（任葆穎攝）

報告並提到4個扶貧項目成效均達關鍵指標，其中共創明「Teen」計劃中，有九成學員在至少一項指標上和提升，七成至少三項指標上有正面變化；社區客廳試行計劃，超過九成會員指在生活空間上有改善。就在校課後托管服務計劃，報告指家庭參加後每月平均收入增加約3,500元，超過97%家長認為計劃減輕了與子女的摩擦，以及經濟壓力、身體負擔及情緒負擔等。

此外，關愛隊在支援長者及照顧者計劃中，共接觸超過10.9萬個有需要住戶，轉介超過13,600宗服務，並為3,500個住戶轉介申請平安鐘。