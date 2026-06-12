精準扶貧成果報告月中出爐　內會同意押後討論相關議員議案

勞工及福利局局長孫玉菡日前致函立法會主席李慧琼，稱因應《香港精準扶貧成果報告》將於6月中旬發布，希望在報告發布後，才討論由林振昇提出的「持續檢視精準扶貧策略」 議員議案。立法會內務委員會今午（12日）召開會議，同意押後，下周三大會上只會辯論一項議員議案。



立法會議員陳振英。（直播截圖）

孫玉菡致函李慧琼 籲押後議員議案

會上，內會主席陳振英指，孫玉菡在本月8日致函立法會主席李慧琼，指由於《香港精準扶貧成果報告》將於6月中句發表，而報告會闡述政府精準扶貧的成效，及勾劃未來的策略，請求立法會考慮押後原定下周三討論由林振昇動議的議員議案。他認為，若將議案押後至報告發表後討論，將更深入更具意義。

立法會議員林振昇。（直播截圖）

林振昇：待報告公布後討論 可更聚焦

林振昇同意安排，稱因應報告在6月發表，在較早時間已嘗試抽籤，希望取得討論時段，讓政府可參考議員意見撰寫報告，不過一直未能成功抽中。他認為，報告對香港五年規劃中改善民生的方面十分重要，相信待報告公布後才作討論會更聚焦和有建設性。他又感謝民建聯議員林琳讓出其原定於本月24日第二個議員議案辯論時間，讓他的議案可於當日討論。

下周三只處理一項議員議案

內會最終同意把林振昇的議案押後至本月24日討論。因此，下周三將只處理一項由經民聯議員吳永嘉提出的議案，而由民建聯議員林琳提出、原定於24日討論議案，則順延至7月8日處理。

政務司司長陳國基（夏家朗攝）

另外，陳振英又引述與政務司司長陳國基會面情況，指對方讚揚立法會迅速舉行小組委員會會議，討論地盤禁煙、網約車、部門首長責任制等多項附屬法例，強調政府會細心聆聽議員的務實建言，並全力配合審議工作，確保法例修訂切合社會需要。