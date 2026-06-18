六合彩結果｜馬會公布一注獨中得7631萬　即對端午金多寶攪出號碼

六合彩端午金多寶將於今日（18日）晚上9時30分進行攪珠，金多寶有6,000萬元，馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得8000萬元巨額彩金。投注晚上9時15分截止，總投注額1.47億元（147,419,944元）。



馬會公布，今晚攪珠一注獨中，派彩7,631萬元（76,315,690元），比預期8,000萬元，少約370萬元，料因大雨影響購買彩票。



馬會料六合彩端午金多寶一注獨中可得8000萬元。（林子慰攝）

六合彩攪珠結果

今晚攪出號碼為：６、20、26、31、34、47；特別號碼為：24

6月18日六合彩端午金多寶攪珠結果。（馬會直播截圖）

六合彩派彩結果

馬會公布，今晚有一注獨中，幸運兒得到76,315,690元；二獎有4注中，每10元一注派彩1,359,640元；三獎有279注中，每10元一注派彩51,980元。

6月18日六合彩端午金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

馬會料六合彩端午金多寶一注獨中可得8000萬元。（林子慰攝）

馬會料六合彩端午金多寶一注獨中可得8000萬元。（林子慰攝）

馬會料六合彩端午金多寶一注獨中可得8000萬元。（林子慰攝）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至6月14日晚攪珠，49個號碼中，共有五個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，共出現518次；排第二是516次的49號；排第三位是511次的24號；排第四位是攪出505次的22號，第五位為13號，累計攪出502次。

30號只近兩期沒有攪出，而49號則近九期都沒有出現，24號長達26期沒有出現過，而13號則在近七期都沒有攪出，22號則最近12期都沒有出現。

六合彩2002年7月4日至2026年6月14日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼：19、41、23／25、43

至於最冷門號碼以19號攪出440次居尾，其次是41號，只攪出442次；第三為開出450次的23號及25號，43號以攪出451次排尾五。

六合彩｜10大最幸運投注站

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六合彩第四代攪珠機中間推出中獎號碼球的膠管，是紅色光。（馬會直播截圖）