黑雨｜文錦渡口岸下午因水浸暫停通關　晚上8時恢復所有清關服務

港府今午（18日）公布，接獲深圳有關當局通知，指文錦渡口岸因暴雨引致口岸區域積水，部分設施水浸，口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務，直至另行通知。政府晚上8時公布，接獲深圳有關當局通知，文錦渡口岸8時全面恢復所有清關服務。



文錦渡口岸。（深圳口岸微信公眾號圖片）

天文台今日下午12時55分改發黑色暴雨警告信號，及後於下午3時05分改發紅色暴雨警告，至下午3時40分再改發黃色暴雨警告信號。

政府表示，今日接獲深圳有關當局通知，指文錦渡口岸因暴雨引致口岸區域積水，部分設施水浸，為保障旅客及設施安全，口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務，直至另行通知。

政府又指，跨境旅客和車輛可使用其他陸路口岸往返內地，並應在起程前預早計劃行程及了解最新的交通及公共運輸服務情況。政府稱會靈活調配人手，疏導各口岸交通及人流，並會繼續與深圳當局保持緊密溝通及協調口岸最新情況。

+ 7

運輸署4時表示，由於口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務，文錦渡跨境巴士服務（即「文巴」）已暫停服務。其他原經由文錦渡前往深圳、持文錦渡常規配額及有效的封閉道路通行許可證的跨境巴士、跨境出租車、跨境私家車及跨境貨車可改經其他道路過境口岸出境前往深圳，直至另行通知。

食物安全中心調派人手到蓮塘口岸設立臨時食物管制辨事處

食環署食物安全中心今日表示，已作出緊急應變安排，靈活調派人手到蓮塘口岸（即香園圍邊境管制站）入境貨物檢驗大樓設立臨時食物管制辨事處，為鮮活食物車輛進行清關。此外，鮮活食品車輛亦可繼續使用港珠澳大橋香港口岸進入香港。食安中心會繼續與相關當局保持緊密溝通及協調。