六旬翁涉刑恐房署職員　提問被斥查家宅菜刀威嚇　事主憶述仍口窒

居於葵盛東邨的六旬翁，遇房署職員突擊巡查時，涉突變激動，更揮舞菜刀威嚇「剁死」對方。六旬翁否認1項刑事恐嚇罪，案件今（18日）在西九龍裁判法院開審。男職員供稱，他問被告有誰在其中1房睡覺時，被告突然變得激動，並斥他：「查家宅。」又推他出門，其後揮舞菜刀，並揚言：「信唔信我用呢把刀剁（音：琢）死你！」他大驚搭𨋢走。男職員庭上憶述事件時仍一度「口窒窒」。辯方卻指被告只曾用粗言「問候娘親」想把職員趕走。



被告楊義亮（66歲，保安員）被控於2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛東邨盛國樓某層走廊威脅男子李東陽會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

被告楊義亮否認刑事恐嚇，其律師指被告只曾用粗言「問候娘親」想趕走事主。(陳曉欣攝)

事主李東陽提及當天見被告楊義亮拿菜刀揮舞時仍猶有餘悸，說話亦一度「口窒窒」。(陳曉欣攝)

查問另一床誰睡時被斥查家宅

房署職員李東陽供稱，他當天隨保安到被告的單位做戶籍調查，他進入被告單位後，記錄單位的傢俬電器擺放位置，便進入屋內2間房視察。由於該單位是4人單位，但每間房只有1張床，查問後知道其中一張床是被告夫婦睡的，但問到第2張床誰睡時，被告突然情緒激動，並扯起李的衫袖，推李出門外，又斥罵李：「查家宅。」李憶述當時「好驚」，又說：「冇啦啦咁嘅情況發生，下意識即刻掉頭就走。」

李稱當時好驚即跑到牆角

未幾，李聽到屋邨保安說被告有刀，叫李小心。李聞言回頭，驚見被告手持菜刀上下揮動，並大呼：「查咩家宅！信唔信我用呢把刀剁死你！信唔信我用呢把刀斬你！」李稱當時好驚：「理論上持刀驚佢對我人身有傷害，對心理上有影響。」李見狀即時跑向電梯大堂至近牆角位置。

辯方指被告當時正在煮飯

辯方盤問指，李到訪時被告正在煮飯並稱：「如果快啲可以入嚟。」李沉默數秒答：沒印象。李又否認他只探頭望兩間房，否認曾說「你兩公婆點瞓呀？」和曾說：「唔似你個仔瞓。」辯方指出，被告沒有揮舞菜刀或恐嚇「剁死你」，只以粗言「問候娘親」趕李走，並指李當晚見到菜刀才捏造口供。李一概否認。

被告曾為取回母親公屋按金投訴房署

辯方續指，被告曾為申請取回其母親公屋的按金，多次投訴房署，最終糾纏3年才取回按金。李稱他看檔案時初步不知道此事。

屋邨保安員稱見被告入廚房取菜刀

葵盛東邨保安員陳小程（音譯）供稱，當天李到涉案單位巡查，他職責所在陪李上樓，站在門外等候。陳稱，李查問期間遭被告趕出門，斥李「查家宅」，繼而入廚房取菜刀，衝出走廊追李，激動叫嚷：「你信唔信我剁斬死你吖嗱！」，陳後退幾步，稱：「大佬你唔好咁衝動。」並着李搭𨋢走。被告其後冷靜下來，返回屋內，陳便落樓會合李，一同去屋邨辦事處及報警。

案件編號：WKCC 546/2026