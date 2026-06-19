有片！無讓路被的士司機報復　兩度爬頭閘停恐嚇斬人：斬你老X！

這位的士司機行為極危險！有司機於網上分享3段行車記錄儀（車cam）影片，他於美孚荔枝角道未有讓1輛輪椅的士轉左駛入百老匯街，隨即遭報復，的士司機兩度爬頭切線閘停，伸出右手舉中指以示不滿，更於葵涌道停車，下車走到樓主車旁指罵，「爆粗」揚言「斬你老X呀」。



網民紛紛直指的士司機行為已違法，「不能忍，呢種應告危駕，的士無得佢揸」、「佢想停牌咪幫下佢」、「危駕都已經夠晒，仲要加恐嚇」。另有網民表示「咁貼cut埋嚟梗係唔讓啦，唔識收油跟尾入呀？下下cut頭」。



有司機於網上分享3段行車記錄儀（車cam）影片，他於美孚荔枝角道未有讓1輛輪椅的士轉左駛入百老匯街，隨即遭報復，的士司機兩度爬頭切線閘停。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

被閘停的司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「我直去唔讓你轉入去啫，都唔使發脾氣嘅，閘完我1次再喺葵涌道閘停埋我，又話打我又話斬我，好驚呀」。

不滿未獲讓路 的士司機爬頭閘停他人

樓主上載了3段「車cam」影片，事發於6月15日下午4時許，第一段見到當時他於美孚荔枝角道直駛往葵涌道，右邊1輛輪椅的士欲轉左駛入百老匯街，樓主未有停下繼續直駛，的士司機被擋着未能轉左，心有不甘下加速爬頭切線閘樓主，並伸出右手舉中指以示不滿，樓主要減速避免撞到，其後的士轉入巴士線停下，樓主未有理會繼續往前駛。

樓主未有停下繼續直駛，的士司機被擋着未能轉左。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機被擋着未能轉左，心有不甘下加速爬頭切線閘樓主。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機爆粗揚言：斬你老X呀

第二段影片見到，樓主於葵涌道行駛，該的士司機怒火未消，繼續跟着樓主，再度突然加速爬頭切線閘停，這次更下車走到樓主車旁指罵。第三段影片聽到，樓主說「報警囉，報警囉」，的士司機爆粗揚言「斬你老X呀」，又罵樓主「扮型，X你老X」。

樓主反罵，「你就好型啦，最型係你啦，玩命喺高速公路，我邊夠你玩啫，黐線，喺高速公路停車，有病㗎真係，戇X㗎，黐線㗎，傻傻哋㗎真係」。的士司機未有繼續罵戰，重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。

樓主於葵涌道行駛，該的士司機怒火未消，繼續跟着樓主，再度突然加速爬頭切線閘停。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲提告：危駕突然停車

影片引來熱議，有網民揶揄的士司機，「佢1日應該要落好多次車」、「咁多車cam都夠膽玩」，並指出「想轉入去咪等你走再轉囉，使唔使咁」。

有網民直指的士司機行為危險兼違法，「停巴士線+危駕？」、「支持告佢，危駕突然停車」、「有樣、有車牌、有前後傳，可以告老危」。

另有眼利網民留意到的士司機跌了手機，「最後佢嬲到電話都唔要？」、「佢係米跌咗個電話？」、「跌咗電話都唔知仲開車走」、「部手機喺條馬路上面跌咗，都應該一定被車碌過晒」、「落車話人仲跌爛埋個電話何必？」。

樓主說「報警囉，報警囉」，的士司機爆粗揚言「斬你老母呀」，又罵樓主「扮型，X你老X」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

危險駕駛有什麼刑罰？

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

刑事恐嚇有什麼刑罰？

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條，任何人威脅其他人會使該其他人或第三者的人身、名譽或財產遭受損害；或使任何死者的名譽或遺產遭受損害；或會作出任何違法作為，而在任何上述情況下意圖使受威脅者或其他人受驚；或導致受威脅者或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為；或導致受威脅者或其他人不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪。

任何人犯第24條的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款（2,000港元）及監禁2年；一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

車輛於巴士綫生效時間進入範圍 可被罰款2,000元

根據「車cam」影片，事發地點的地面清楚標示，該範圍於上午7時至午夜12時為巴士綫生效時間。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據「車cam」影片，事發地點的地面清楚標示，該範圍於上午7時至午夜12時為巴士綫生效時間。

而香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第12條和運輸署網頁亦指出，在巴士綫訂明時間內，並非屬許可使用者的汽車的司機，必須確保其車輛的任何部份不進入連續白綫為界邊的巴士綫，即不能將此路段當作快速行車線或作長期使用，駕駛者只應在靠近需要左轉的路口時駛入，違例者即屬犯罪，可被罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

睇多啲：滴滴出行廣告出事？的士車身驚現「安心Die」

滴滴出行廣告「出事」？有網民在社交平台分享照片，發現有的士車身貼上內地網約車平台－滴滴出行（DiDi出行）的廣告標語，大玩諧音寫上「抵Di快Di安心Di」，但下方印有1條白色底線，尾段繞了1圈成「e」字，兩者連起來如變成「Die」字樣，引來網民指「唔吉利」，「即係安心上路」、「見到唔敢上車」、「設計師出嚟解釋下」。



的士車身貼上滴滴出行廣告標語，尾段驚現仿似「安心Die」字樣，引來網民熱議。（「threads＠khckwok」圖片）