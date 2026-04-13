歌手黃峻熙威脅前度並疑曾吸毒　父辭工助戒毒　黃聞准緩刑哭泣

英皇娛樂前歌手黃峻𤋮（原名：黃子晉）上門要求前度復合時情緒激動，涉發訊息威脅發布前度的私密照。他早前認罪，報告揭他疑曾吸食大麻。案件押後至今（13日）在西九龍裁判法院判刑，辯方求情指，被告的父母已為被告安排戒毒療程，其父更辭去工作，準備全力支持被告。裁判官朱文翰指，接納被告在戒毒上有全面的計劃，雖然其行為令受害人困擾，考慮被告初犯等因素，囚他入獄4星期，緩刑2年。



黃聞判後在犯人欄哭泣，表示：「多謝法官大人。」



被告黃子晉（20歲，報稱學生）承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，被控於2025年8月26日，在荃灣麗城花園某室外威脅會發布X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或罔顧X是否會受到侮辱、驚嚇或困擾，X未同意發布且被告不理會X是否同意發布。

被告黃子晉曾以黃峻熙之名出道當歌手。(資料圖片)

被告黃子晉認威脅前女友後，被驗出疑有依賴毒品的情況。

原名黃子晉的黃峻熙，獲家人支持助戒毒准判緩刑，黃即在庭內泣稱：多謝法官大人。(資料圖片)

家人已安排戒毒療程

辯方求情指，被告的家人已為其安排戒毒療程，儘管感化報告的內容不正面，仍希望考慮判處感化，令法庭可跟進被告的戒毒進程。

父親辭工全力助被告戒毒

辯方另引述跟進被告抑鬱治療的林醫生指，政府為被告安排的口服抑鬱藥物，療效比他過往使用的鼻吸藥物低。此外，被告父母在養和醫院找了醫生為被告提供戒毒療程，其父亦已辭職全力支持他戒毒，望法庭輕判。

官信被告往後會全力遵從療程

裁判官朱文翰指，接納被告有在戒毒方面有全面的計劃及療程，亦信納他往後會全力遵從。本案非毒品有關的案件，雖然被告的行為令受害人有一定的困擾和驚嚇，惟考慮到案情非同類案件中最嚴重等因素，遂判囚4星期，緩刑2年。

被告求復合上門時情緒激動

案情指，被告與事主X曾是情侶，已交往2年。在2025年7月，X向被告提出分手，但被告拒絕，並要求復合。案發當日下午約3時，被告到X的家門外，不斷按門鐘和大叫，X開門後，被告情緒激動，多次撼頭埋牆，又企圖衝入X的家。X大驚推開被告，但被告仍不肯離開。X之後通知友人報警。

被捕後稱沒打算發布影片

被告同日下午6時被捕，警誡下稱沒打算發布涉案影片，亦承認在1個月前與X分手，因為X多次背叛，令他有心理障礙。涉案影片在得到X的同意下拍攝。

被告手機有草擬貼文截圖

警方調查發現，被告在X開門前曾發送多條訊息給X，包括：「開唔開門」、「I post now」，一張Threads草擬貼文的截圖，內有X的裸體影片，問：「唔開？」。被告之後開始由10倒數至2，問X：「驚？攬炒？」，「係咪唔開？」、「posted」、「bye」。

報告揭被告有依賴毒品的問題

被告認罪後，朱官曾為被告索取5份報告，內容提及被告有吸毒，並疑有依賴情況。辯方有解釋，被告解釋因案件承受巨大壓力，包括網上攻擊，亦有網民幸災樂禍，農曆年期間受朋友影響曾吸大麻。

案件編號：WKCC 3784/2025